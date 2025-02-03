11 февраля в Москве пройдет футбольная викторина от «Квиз Плюс»
«Квиз Плюс» проведет футбольную викторину 11 февраля в Москве.
«Квиз Плюс» – самая масштабная футбольная викторина, участие в которой принимают звезды спорта, комментаторы, блогеры и футболисты.
Квиз пройдет 11 февраля, в Москве на арене Coin Event Hall на ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 2. Начало – в 19:30.
На викторину можно собрать команду от 1 до 12 человек. В программе: разнообразные футбольные раунды и вопросы, атмосфера стадиона с песнями и веселыми конкурсами, призы победителям.
Подробности и запись команд на игру – в телеграм-канале квиза.
Приобрести билет на квиз можно по ссылке.
Опубликовано: Sports
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