«Аугсбург» за 5 млн евро выкупил защитника «Монако» Матсима

«Аугсбург» выкупил Крислена Матсима у «Монако».

Защитник выступал за немецкий клуб на правах аренды с начала сезона. «Аугсбург » активировал опцию выкупа – 5 млн евро .

Новый постоянный контракт игрока рассчитан до 2029 года.

В этом сезоне Матсима провел 15 матчей в Бундеслиге, отметившись 1 голом. С полной статистикой 22-летнего француза можно ознакомиться здесь .