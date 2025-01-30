«Аугсбург» за 5 млн евро выкупил защитника «Монако» Матсима
«Аугсбург» выкупил Крислена Матсима у «Монако».
Защитник выступал за немецкий клуб на правах аренды с начала сезона. «Аугсбург» активировал опцию выкупа – 5 млн евро.
Новый постоянный контракт игрока рассчитан до 2029 года.
В этом сезоне Матсима провел 15 матчей в Бундеслиге, отметившись 1 голом. С полной статистикой 22-летнего француза можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Аугсбурга»
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