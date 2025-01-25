«Краснодар» объявил о переходе Арутюняна в «Академию Пушкаша»
«Краснодар» объявил о переходе Георгия Арутюняна в «Академию Пушкаша».
Краснодарский и венгерский клубы оформили полноценный трансфер 20-летнего игрока сборной Армении.
Арутюнян является выпускником академии «Краснодара». Он сыграл за «быков» 20 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
«Академия Пушкаша» возглавляет таблицу чемпионата Венгрии, набрав 35 очков в 17 матчах.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Краснодара»
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