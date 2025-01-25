«Краснодар» объявил о переходе Арутюняна в «Академию Пушкаша»

«Краснодар» объявил о переходе Георгия Арутюняна в «Академию Пушкаша».

Краснодарский и венгерский клубы оформили полноценный трансфер 20-летнего игрока сборной Армении.

Арутюнян является выпускником академии «Краснодара ». Он сыграл за «быков» 20 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

«Академия Пушкаша» возглавляет таблицу чемпионата Венгрии, набрав 35 очков в 17 матчах.