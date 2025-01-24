Вещатели АПЛ хотят брать интервью у тренеров и игроков во время матчей. «Брентфорд» готов разместить камеры в раздевалке и разрешить Краучу и Коулу тренироваться с командой
Вещатели АПЛ хотят брать интервью у тренеров во время матчей.
TNT Sports и Sky Sports ведут переговоры на предмет того, чтобы брать интервью тренеров и футболистов во время матчей в следующем сезоне.
Также правообладатели добиваются возможность снимать в раздевалках. Нововведения могут впервые появиться в матчах Кубка Англии.
Скотт Янг, старший вице-президент группы WBD Sports Europe, которой принадлежит TNT Sports, сказал, что некоторые клубы, например, «Брентфорд», уже изъявил готовность разместить камеры в раздевалке, а также разрешить экспертам – бывшим футболистам – Питеру Краучу и Джо Коулу тренироваться с командой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
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