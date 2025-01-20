«Вест Хэм» отдал вингера Корне «Дженоа» в аренду до конца сезона
Максвелл Корне стал игроком «Дженоа».
Итальянский клуб объявил о подписании 28-летнего вингера на правах аренды из «Вест Хэма». Соглашение действует до конца сезона.
Корне начинал сезон в аренде в «Саутгемптоне». В рамках текущего сезона АПЛ он провел 2 матча и не отличился результативными действиями.
Статистику игрока можно найти здесь.
Фото: https://genoacfc.it/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Дженоа»
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