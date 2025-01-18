АПЛ прекратила рассмотрение дела о нарушении «Эвертоном» правил прибыльности и устойчивости. Клуб больше не будет подвергаться санкциям за прошлые периоды
Клуб больше не будет подвергаться санкциям после того, как производство, связанное с нарушением правил прибыльности и устойчивости (PSR) за финансовый год, завершившийся в 2023 году, было официально прекращено, сообщает The Times.
Мерсисайдский клуб уже был признан соответствующим требованиям на 2024 год.
«Эвертон» превысил допустимый порог убытков в размере 105 миллионов фунтов за трехлетний период на сумму чуть более 23 млн фунтов к июню 2023 года. Клуб признал нарушение в размере 16,6 млн, за что был наказан снятием двух очков, помимо шести очков, которые клуб потерял за нарушение в предыдущем финансовом году. Однако клуб настаивал, что 6,5 млн из этих 23 связаны с процентными платежами по строительству нового стадиона на Брамли-Мур Док, и поэтому их следует исключить из учета PSR.
Независимая комиссия отложила вынесение решения до конца прошлого сезона, а теперь, после детального изучения предоставленных «Эвертоном» дополнительных данных и документов, Совет Премьер-лиги пришел к выводу, что «продолжение рассмотрения второй части жалобы нецелесообразно или несоразмерно».
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