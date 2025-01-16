Алешандре Пато: «Роналдо был примером для Бразилии, он был великолепен. Но меня впечатлил Роналдиньо, ему не было равных. Я не знаю, как его описать»

Алешандре Пато тепло отозвался о Роналдиньо.

«Роналдо был моим кумиром, он был примером для подражания для Бразилии . Он очень важный для меня человек, мы играем в теннис, я легко его обыгрываю. Если он слушает – бросаю ему вызов еще раз!

Но тот, кто впечатлил меня, тот, кто не имеет равных, на мой взгляд, это Роналдиньо. Роналдо был великолепен, он наша «девятка». Но я не знаю, как описать Роналдиньо.

Я смотрел, как он играл на ЧМ. Он приехал в «Милан» после выступлений за «Барселону», за которыми я наблюдал и учился понимать футбол.

Когда он приехал и мы пошли на тренировку, он сказал: «Давай посмотрим, кто сегодня больше раз прокинет мяч между ног». Я сделал это два раза, а он – десять.

Я почти не видел игру Пеле, но видел Роналдо . Но ближе всего мне был Роналдиньо , я следил именно за ним», – сказал бывший форвард «Милана » в подкасте BSMT.