Клубам РПЛ интересен защитник «Замалека» Абдельмагид. Египтяне просят 1,5 млн евро за 23-летнего игрока («СЭ»)

Клубам РПЛ интересен защитник «Замалека» Хоссам Абдельмагид.

По информации «Спорт-Экспресса», несколько клубов РПЛ проявляют интерес к египетскому защитнику.

«Замалек» хочет выручить за 23-летнего игрока около 1,5 млн евро. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 350 тысяч евро.

Действующий контракт футболиста с египтянами рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне Абдельмагид провел 16 матчей и забил 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .