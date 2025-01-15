Клубам РПЛ интересен защитник «Замалека» Абдельмагид. Египтяне просят 1,5 млн евро за 23-летнего игрока («СЭ»)
Клубам РПЛ интересен защитник «Замалека» Хоссам Абдельмагид.
По информации «Спорт-Экспресса», несколько клубов РПЛ проявляют интерес к египетскому защитнику.
«Замалек» хочет выручить за 23-летнего игрока около 1,5 млн евро. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 350 тысяч евро.
Действующий контракт футболиста с египтянами рассчитан до лета 2026 года.
В этом сезоне Абдельмагид провел 16 матчей и забил 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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