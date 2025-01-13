«Матч «Барсы» и «Реала» – звонок таким командам, как «Зенит». «Спартак», «Динамо» и «Краснодар» должны верить». Гурцкая про РПЛ

Тимур Гурцкая высказался относительно интриги в РПЛ.

– Матч «Барса» – «Реал» (5:2 в Суперкубке Испании – Спортс’‘) – это звонок таким командам, как «Зенит», например. Можно играть против мегазвезд, можно их обыгрывать.

«Краснодар », «Спартак » и «Динамо » должны верить в то, что «Зенит » можно обыграть.

– У них есть в этом сомнения?

– В последний момент бывают какие-то сомнения.

Если они мечтают о чемпионстве, то ничего такого тут нет. Не такой большой отрыв, можно одним-двумя трансферами все перевернуть, – сказал агент Тимур Гурцкая .

Кто нужен «Краснодару» для титула? Что не так с «Зенитом»? Чем интригует «Спартак»? РПЛ готовится к трансферам