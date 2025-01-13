«МЮ» интересуется форвардом «Зальцбурга» Доржелесом. Клуб провел переговоры для получения информации о цене футболиста

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к футболисту «Зальцбурга».

Английский клуб рассматривает возможность подписания нападающего Нене Доржелеса или зимой, или летом.

Манкунианцы следят за 22-летним форвардом.

Отмечается, что уже состоялись предварительные переговоры для получения информации о цене футболиста.

В нынешнем сезоне Доржелес забил 4 гола и сделал 2 передачи в 14 матчах чемпионата Австрии. Статистику игрока можно изучить здесь .