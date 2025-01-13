«МЮ» интересуется форвардом «Зальцбурга» Доржелесом. Клуб провел переговоры для получения информации о цене футболиста
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к футболисту «Зальцбурга».
Английский клуб рассматривает возможность подписания нападающего Нене Доржелеса или зимой, или летом.
Манкунианцы следят за 22-летним форвардом.
Отмечается, что уже состоялись предварительные переговоры для получения информации о цене футболиста.
В нынешнем сезоне Доржелес забил 4 гола и сделал 2 передачи в 14 матчах чемпионата Австрии. Статистику игрока можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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