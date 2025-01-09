Хавбек «Мальорки» Дардер о гольфе: «Лучший психолог для меня. Это зависимость практически»
– Что дал тебе гольф?
– Это практически зависимость. Я начал заниматься около восьми месяцев назад, и первые несколько дней были трудными, потому что это сложный вид спорта, он очень техничный и тяжелый. Но один хороший удар компенсирует любые 300 плохих.
Для меня он сейчас самый лучший психолог. Я неоднократно признавался, что переживал трудные времена в психологическом плане. Гольф отвлекает и наполняет меня больше всего, помимо футбола и общения с семьей и друзьями.
Чем больше времени я здесь провожу, тем больше я отвлекаюсь от всего остального. Я бы делал это целый день.
– Что сложнее, гольф или футбол?
– Гольф (смеется). С юных лет у нас был более контролируемый подход к футболу. Я вижу играющих детей, и они невероятны. Но понемногу мы продвигаемся вперед и, прежде всего, получаем удовольствие, а это самое главное, – рассказал полузащитник «Мальорки» Дардер.
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