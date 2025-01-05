«Пари НН» продлил контракт с советником Романцевым: «Будем усиливать работу с молодежью. Для них Олег Иванович был и остается величайшим примером»
Гендиректор «Пари НН» рассказал о продолжении сотрудничества с Олегом Романцевым.
71-летний экс-тренер «Спартака» и сборной России работает советником нижегородского клуба с декабря 2023 года.
«На текущий год контракт с Олегом Романцевым продлен. Будем усиливать работу с молодежью. Для них Олег Иванович был и остается величайшим примером. И в будущем еще будем радовать болельщиков новыми совместными проектами.
Новые функции Олега Ивановича в клубе? Мы будем обсуждать дополнительные функции вместе с ним. На данный момент такой разговор не состоялся», — сказал Давид Мелик-Гусейнов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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