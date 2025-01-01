Райя вынес мяч с линии ворот после своей ошибки в матче с «Брентфордом». «Арсенал» забил спустя минуту

Давид Райя совершил сэйв после собственной ошибки в матче с «Брентфордом».

Голкипер «Арсенала » не смог поймать мяч после удара игрока «Брентфорда » из-за пределов штрафной площади на 28-й минуте матча – мяч полетел в створ ворот, выскользнув из его рук. Однако Райя успел вынести мяч с линии ворот.

Спустя минуту после сэйва Райи «Арсенал» сравнял счет – на 29-й минуте забил Габриэл Жезус.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ (1:1, перерыв).

Изображения: кадры из трансляции