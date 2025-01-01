Райя вынес мяч с линии ворот после своей ошибки в матче с «Брентфордом». «Арсенал» забил спустя минуту
Давид Райя совершил сэйв после собственной ошибки в матче с «Брентфордом».
Голкипер «Арсенала» не смог поймать мяч после удара игрока «Брентфорда» из-за пределов штрафной площади на 28-й минуте матча – мяч полетел в створ ворот, выскользнув из его рук. Однако Райя успел вынести мяч с линии ворот.
Спустя минуту после сэйва Райи «Арсенал» сравнял счет – на 29-й минуте забил Габриэл Жезус.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ (1:1, перерыв).
Изображения: кадры из трансляции
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер АПЛ
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