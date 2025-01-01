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  • Хавбек «Бней Сахнин» Омеонга пожаловался на расизм и избиение со стороны полиции – его силой вывели из самолета: «Это лишь верхушка айсберга. Нужно рассказывать о проблеме, отравляющей общество»
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Хавбек «Бней Сахнин» Омеонга пожаловался на расизм и избиение со стороны полиции – его силой вывели из самолета: «Это лишь верхушка айсберга. Нужно рассказывать о проблеме, отравляющей общество»

Футболист Стефан Омеонга пожаловался на расизм после задержания в самолете.

Бельгийский полузащитник конголезского происхождения, выступающий за клуб «Бней Сахнин» из Израиля, рассказал, что его высадили из самолета незадолго до вылета. Он опубликовал видео, на котором сотрудники полиции силой выводят его с борта. 

«25 декабря я стал жертвой жестокого обращения полиции. При перелете из Рима в Тель-Авив, когда я поднялся на борт самолета и занял свое место, стюард подошел ко мне по поводу предполагаемой проблемы с моими документами и попросил покинуть самолет. Уверенный в том, что мои документы действительны, я спокойно спросил его, по какой причине [меня просят покинуть самолет].

Была вызвана полиция, на меня надели наручники и насильно вывели из самолета. Оказавшись за пределами самолета, вдали от глаз свидетелей, полицейские грубо повалили меня на землю, избили, а один из них надавил коленом мне на голову. Затем меня, закованного в наручники, как преступника, посадили в полицейскую машину отвезли обратно в аэропорт.

Приехала «скорая», но в состоянии шока я не мог отвечать на вопросы медиков. Вскоре после этого я услышал по радио в полицейской машине: «Он отказался от медицинской помощи, все в порядке». Это была полная ложь, я попросил их посадить меня в машину скорой помощи, испугавшись того, что полиция может со мной сделать.

Затем меня поместили в серую комнату без еды и воды и оставили на несколько часов. После моего освобождения я узнал, что сотрудник полиции подал жалобу на меня за травмы, предположительно причиненные во время ареста, хотя я был в наручниках. Более того, по сей день я не получил никаких оснований для своего ареста.

Как человек и отец, я не могу мириться ни с какой формой дискриминации. Этот арест – лишь видимая верхушка айсберга. Многие люди, похожие на меня, не могут найти работу, не имеют доступа к жилью или не могут заниматься любимым видом спорта просто потому, что они чернокожие.

Мы должны объединиться и использовать свой голос, чтобы рассказать окружающим – нашим коллегам, соседям и друзьям – об этой проблеме, которая отравляет наше общество и препятствует его прогрессу. Мир», – написал Омеонга. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Стефана Омеонга
logoСтефан Омеонга
происшествия
logoвысшая лига Израиль
logoБней Сахнин
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