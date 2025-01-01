Хавбек «Бней Сахнин» Омеонга пожаловался на расизм и избиение со стороны полиции – его силой вывели из самолета: «Это лишь верхушка айсберга. Нужно рассказывать о проблеме, отравляющей общество»
Бельгийский полузащитник конголезского происхождения, выступающий за клуб «Бней Сахнин» из Израиля, рассказал, что его высадили из самолета незадолго до вылета. Он опубликовал видео, на котором сотрудники полиции силой выводят его с борта.
«25 декабря я стал жертвой жестокого обращения полиции. При перелете из Рима в Тель-Авив, когда я поднялся на борт самолета и занял свое место, стюард подошел ко мне по поводу предполагаемой проблемы с моими документами и попросил покинуть самолет. Уверенный в том, что мои документы действительны, я спокойно спросил его, по какой причине [меня просят покинуть самолет].
Была вызвана полиция, на меня надели наручники и насильно вывели из самолета. Оказавшись за пределами самолета, вдали от глаз свидетелей, полицейские грубо повалили меня на землю, избили, а один из них надавил коленом мне на голову. Затем меня, закованного в наручники, как преступника, посадили в полицейскую машину отвезли обратно в аэропорт.
Приехала «скорая», но в состоянии шока я не мог отвечать на вопросы медиков. Вскоре после этого я услышал по радио в полицейской машине: «Он отказался от медицинской помощи, все в порядке». Это была полная ложь, я попросил их посадить меня в машину скорой помощи, испугавшись того, что полиция может со мной сделать.
Затем меня поместили в серую комнату без еды и воды и оставили на несколько часов. После моего освобождения я узнал, что сотрудник полиции подал жалобу на меня за травмы, предположительно причиненные во время ареста, хотя я был в наручниках. Более того, по сей день я не получил никаких оснований для своего ареста.
Как человек и отец, я не могу мириться ни с какой формой дискриминации. Этот арест – лишь видимая верхушка айсберга. Многие люди, похожие на меня, не могут найти работу, не имеют доступа к жилью или не могут заниматься любимым видом спорта просто потому, что они чернокожие.
Мы должны объединиться и использовать свой голос, чтобы рассказать окружающим – нашим коллегам, соседям и друзьям – об этой проблеме, которая отравляет наше общество и препятствует его прогрессу. Мир», – написал Омеонга.
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