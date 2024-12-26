Мареска о «Челси»: «Если футболист постучит в мою дверь и захочет уйти, я не скажу: «Нет, ты должен остаться». Кто хочет, тот уйдет – это лучше для всех»

Энцо Мареска заявил, что готов отпустить из «Челси» желающих уйти игроков.

Об этом главный тренер лондонского клуба заявил в контексте слухов о возможном трансфере Кристофера Нкунку в другой клуб.

«Мы не думаем о футболстах, которые хотят уйти, поскольку настраиваемся на матч с «Фулхэмом».

Если футболист постучит в мою дверь и захочет уйти, я не скажу: «Нет, ты должен остаться».

Когда игроки хотят покинуть клуб, и они недовольны своим положением, то они уйдут – это лучше для всех.

Нам нравится Нкунку. Мы хотим, что он был в «Челси ». Но всегда будут игроки, которые недовольны. Некоторые захотят уйти в январе. Не уверен, будет ли это Кристофер или другой футболист», – сказал Энцо Мареска .