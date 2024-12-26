Мареска о «Челси»: «Если футболист постучит в мою дверь и захочет уйти, я не скажу: «Нет, ты должен остаться». Кто хочет, тот уйдет – это лучше для всех»
Энцо Мареска заявил, что готов отпустить из «Челси» желающих уйти игроков.
Об этом главный тренер лондонского клуба заявил в контексте слухов о возможном трансфере Кристофера Нкунку в другой клуб.
«Мы не думаем о футболстах, которые хотят уйти, поскольку настраиваемся на матч с «Фулхэмом».
Если футболист постучит в мою дверь и захочет уйти, я не скажу: «Нет, ты должен остаться».
Когда игроки хотят покинуть клуб, и они недовольны своим положением, то они уйдут – это лучше для всех.
Нам нравится Нкунку. Мы хотим, что он был в «Челси». Но всегда будут игроки, которые недовольны. Некоторые захотят уйти в январе. Не уверен, будет ли это Кристофер или другой футболист», – сказал Энцо Мареска.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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