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  • Тренер «Зенита» Оливейра: «РПЛ – один из сильнейших чемпионатов Европы. В АПЛ побеждает «Сити», в Бундеслиге – «Бавария». Но про низкий уровень никто не говорит»
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Тренер «Зенита» Оливейра: «РПЛ – один из сильнейших чемпионатов Европы. В АПЛ побеждает «Сити», в Бундеслиге – «Бавария». Но про низкий уровень никто не говорит»

Вильям Оливейра считает РПЛ одним из сильнейших чемпионов Европы.

– Уровень РПЛ падает с каждым годом?

– Те, кто так говорят, скорее всего, они раздражены от лидеров и начинают искать оправдания собственным неудачам. Посмотрите на ведущие европейские чемпионаты.

В Англии уже много лет побеждает «Манчестер Сити», в Германии есть «Бавария», во Франции – «ПСЖ». Но никто ведь не говорит о низком уровне этих первенств.

В России очень интересная лига. У «Зенита» каждый год по несколько конкурентов. С нами бьются «Краснодар», «Динамо», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА.

Я бы даже сказал, что Премьер-лига – один из сильнейших чемпионатов Европы. Здесь есть все: борьба, интрига, красивые голы, – сказал тренера «Зенита» Вильям Оливейра.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Российская газета»
logoВильям Оливейра
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЛокомотив
logoДинамо Москва
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