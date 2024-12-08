Сауль о Симеоне: «Он изменил историю «Атлетико» и заслужил право решать, когда захочет уйти. Было бы очень жаль, если бы его уволили после нескольких поражений»

Сауль Ньигес считает, что Диего Симеоне должен оставаться в «Атлетико».

– Как вы относитесь к новостям, в которых говорится о возможном уходе Симеоне?

– Симеоне изменил историю «Атлетико». Если ему нужно уйти, он должен договориться с Мигелем Анхелем [Хилем, генеральным директором клуба], чтобы сделать это, когда он захочет. Он заслужил право решать это.

Мне было бы очень жаль, если бы его уволили после того, как он проиграл несколько матчей. Он мог бы уйти после завоевания титула и сказать: «Я ухожу через парадную дверь, потому что я устал».

Хотя это непросто, потому что этот мерзавец бесконечно голоден, и если он видит себя победителем, он хочет выигрывать еще. Но никто не может просить клуб решить будущее Чоло, – заявил экс-игрок «Атлетико », выступающий за «Севилью».