Слот о главных конкурентах «Ливерпуля» в АПЛ: «Челси», «Арсенал» и «Сити». Наши игроки привыкли быть в топе лиги, они знают, как выигрывать у таких соперников»

Арне Слот назвал главных конкурентов «Ливерпуля» в АПЛ.

«Думаю, это часть культуры этого клуба. Для нас не является чем-то особенным быть на вершине чемпионата или Лиги чемпионов в ее новом формате, хотя это действительно ощущается как нечто особенное, потому что раньше мы никогда там не были. Обычно у нас разные группы в Лиге чемпионов.

Этот клуб, эта команда, эти игроки привыкли к тому, что они находятся в топе лиги или борются за каждый трофей, и это помогает. Этот опыт нам полезен. Они также знают, что значит долго бороться и в итоге упустить победу, не сумев добиться результата. Но при этом они знают, как выигрывать лигу у таких соперников, как «Челси », «Арсенал » и «Сити », потому что сейчас я считаю эти три команды нашими основными конкурентами. Они все понимают, что в течение девяти-десяти месяцев мы должны показывать свою лучшую игру», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».

Команда Арне Слота лидирует в турнирной таблице АПЛ с 34 очками.