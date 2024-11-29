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Флик о 125-летии «Барселоны»: «Больше чем клуб. Для меня честь быть в «Барсе» из-за ее истории, работать здесь – одно удовольствие»

Ханс-Дитер Флик высказался касательно 125-летия «Барселоны».

«Не уверен, что сейчас подходящее время говорить о моих воспоминаниях, потому что мы сосредоточены на матче против «Лас-Пальмаса», но для меня большая честь быть частью «Барсы» из-за ее истории.

С самого начала, когда я возглавил «Барселону», я находился под впечателнием от клуба.

Болельщики очень милые, они разговаривают со мной и очень добры к нам и моим помощникам. Работать здесь одно удовольствие.

Да, это больше чем клуб», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
logoХанс-Дитер Флик
logoБарселона
logoЛа Лига
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