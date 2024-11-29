Флик о 125-летии «Барселоны»: «Больше чем клуб. Для меня честь быть в «Барсе» из-за ее истории, работать здесь – одно удовольствие»
Ханс-Дитер Флик высказался касательно 125-летия «Барселоны».
«Не уверен, что сейчас подходящее время говорить о моих воспоминаниях, потому что мы сосредоточены на матче против «Лас-Пальмаса», но для меня большая честь быть частью «Барсы» из-за ее истории.
С самого начала, когда я возглавил «Барселону», я находился под впечателнием от клуба.
Болельщики очень милые, они разговаривают со мной и очень добры к нам и моим помощникам. Работать здесь одно удовольствие.
Да, это больше чем клуб», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
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