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«Зенит» и иранский «Сепахан» продлили соглашение о сотрудничестве

«Зенит» объявил о продлении соглашения о сотрудничестве с иранским «Сепаханом».

«Делегации клубов встретились в Исфахане и продлили договор о сотрудничестве, который открывает новые возможности в сфере развития детско-юношеского футбола, маркетинговых проектов, информационных технологий, а также перспектив в других видах спорта.

Срок действия международного соглашения составляет два года с возможностью автоматического продления по желанию сторон.

В рамках меморандума председатель правления «Зенита» Александр Медведев и генеральный директор спортивного общества «Сепахан» Ахмат Юсефзаде договорились об обмене опытом между клубами, проведении совместных семинаров и лекций на базе Центра повышения квалификации тренеров, а также организации коммерческих лагерей для команд «Сепахана» на базе «Газпром»-Академии.

Также стороны пришли к соглашению о сотрудничестве в сфере информационных технологий и IT-инноваций, которые позволят улучшить спортивные результаты и развивать детско-юношеский футбол. 

Кроме того, клубы обсудили перспективы развития не только в футболе, но и в волейболе и гандболе. По традиции, представители клубов выразили желание и обсудили возможность проведения товарищеских матчей главных и женских команд «Зенита» и «Сепахана».

Стороны официально сотрудничают с апреля 2021 года. В течение нескольких лет клубы активно обменивались опытом в области футбола, медицины, учебных курсов. Тренеры «Газпром»-Академии и иранского клуба проходили взаимные стажировки и практические занятия, юношеские команды «Сепахана» принимали участие в турнире памяти Владимира Казаченка и других детских турнирах Санкт-Петербурга», – говорится в заявлении петербургского клуба.

В прошлом году «Зенит» и «Сепахан» провели два товарищеских матча: в феврале иранцы победили в Тегеране (2:0), а в сентябре сине-бело-голубые разгромили соперника дома (4:1).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Зенита»
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