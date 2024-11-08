Адани о Рейндерсе: «Лучший игрок «Милана», ему всегда удается бить по воротам. Он по-настоящему силен внутри механизма, которому еще нужно найти правильный баланс»

Даниэле Адани назвал Тейани Рейндерса лучшим игроком «Милана».

«Я считаю, что лучший игрок «Милана» – это Рейндерс, особенно в заключительной стадии атаки. Он играет в полузащите из двух человек, но ему всегда удается бить по воротам.

Рейндерс – игрок высшей категории, очень высокого уровня. Ему удается сочетать количество и качество, темп взаимодействия и позицию. Он умеет принимать мяч и руководить его контролем.

То есть он по-настоящему сильный игрок внутри механизма, которому еще нужно нащупать правильную дистанцию, найти правильный баланс», – сказал экс-игрок «Интера» в подкасте Viva El Futbol.

С полной статистикой 26-летнего нидерландца можно ознакомиться здесь .

«Милан» и Рейндерс обсуждают продление контракта. Текущий рассчитан до 2028-го