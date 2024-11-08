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Победа «Челси» над «Ноа» со счетом 8:0 – крупнейшая в истории Лиги конференций

«Челси» одержал самую крупную победу в истории Лиги конференций.

В четверг лондонцы разгромили армянский «Ноа» со счетом 8:0 в 3-м туре общего этапа.

До этого самые крупные победы в турнире одерживались с разницей в 6 мячей – «Нордшеланд» – «Лудогорец» (7:1), «Фиорентина» – «Чукарички» (6:0), «Айнтрахт» – ХИК (6:0).

Также матч «Челси» и «Ноа» стал четвертым в Лиге конференций, в котором было забито 8 мячей – наибольшее количество голов за игру в турнире.

Лига конференций разыгрывается с сезона-2021/22.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
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