Широков об общественных работах после избиения арбитра: «Дворы в Нахабине мел. Одна бабуля каждый день жаловалась, что плохо почистили. Потрясающий опыт»

Роман Широков рассказал о том, как справился с общественными работами.

В 2020 году экс-футболист избил арбитра любительского матча Никиту Данченкова и был приговорен к 100 часам обязательных работ и выплате штрафа в размере 100 тысяч за моральный ущерб.

– В 2020 году вас приговорили к 100 часам общественных работ. Чем занимались?

– Труд облагораживает человека (смеется). Как в фильме «Операция Ы» героя закрыли на 15 суток, так и у меня примерно было.

Только он на стройке был, а я дворы в Нахабине мел.

– Люди удивлялись, видя вас с метлой?

– Начинали в 8:30, кто по улицам ходит в такое время?

Была одна бабуля, каждый день звонила, жаловалась, что плохо почистили (смеется). Она в 8:35 садилась возле окна и наблюдала, мы ей рукой махали.

– Интересно?

– Просто потрясающе!

Если бы я такой опыт не получил, наверное, считал бы, что жизнь прожил зря, – сказал бывший футболист сборной России Роман Широков.