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Каштанов тратит 200 тысяч рублей в месяц: «Взял ипотеку в Екатеринбурге и отдаю 70% зарплаты. Сын занимается хоккеем – лед стоил 9 тысяч рублей в неделю»

Алексей Каштанов рассказал, сколько денег тратит в месяц.

– Вы в довольно взрослом возрасте играли на любительском уровне. Насколько тогда тяжело было в финансовом плане?

– Было тяжело, но, знаешь, я не жаловался. Я любил футбол, поэтому играл в «Росиче» в любительской лиге, еще в других клубах ЛФЛ подзарабатывал.

У меня жена еще работала. Небольшие деньги зарабатывала – 60 тысяч рублей. Плюс я тысяч 40-50. Вот и жили на 100 тысяч.

– Это в ЛФЛ столько зарабатывали?

– Ну да. Приезд на матч оплачивался в 1000 рублей. В итоге один приезд – 1000. И одна победа – 1000. Так и набиралось.

Но у меня всегда было и есть аккуратное отношение к деньгам. И я пытаюсь правильно распорядиться бюджетом – что тогда, что сейчас, когда хорошо зарабатываю.

– То есть даже сейчас не шикуете?

– Да-да. Взял ипотеку в Екатеринбурге и отдаю на нее 70% зарплаты.

– Сколько сейчас в месяц уходит средств на жизнь?

– Тысяч 200 в месяц на четырех человек – меня, жену и двух детей.

У меня сыну пять лет, занимается хоккеем – сейчас в Воронеже, до этого в Екатеринбурге. Лед стоил 9 тысяч рублей в неделю. Ну что, я откажу ему в занятии хоккеем? – сказал нападающий «Факела» Алексей Каштанов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Известия»
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