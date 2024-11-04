Видаль и другие игроки «Коло-Коло» могут быть причастны к эпизоду сексуального насилия. Потерпевшую, возможно, накачали наркотиками в баре

Артуро Видаль может проходить по делу о сексуальном насилии.

Как сообщает Teletrece, в воскресенье вечером футболисты «Коло-Коло» посетили бар в Сантьяго, чтобы отпраздновать дни рождения Лукаса Сепеды и Висенте Писарро. Их сопровождали четыре женщины, но осталась только одна.

Позднее в полицию поступила жалоба от женщины, утверждающей, что ее сестру накачали наркотиками в этом заведении.

В понедельник утром полузащитник «Коло-Коло » Артуро Видаль был доставлен в полицейский участок. Префект Херардо Аравена объяснил, что это было сделано для того, чтобы установить личность экс-игрока «Ювентуса », «Барселоны» и «Баварии». Такую же процедуру прошли и другие посетители бара.

Он также заявил, что в правоохранительные органы «поступила жалоба на сексуальное насилие в ночном клубе, в результате которого, предположительно, пострадала совершеннолетняя женщина».

Предполагается, что жалоба была подана именно на игроков чилийской команды. Однако в данный момент никто не арестован.