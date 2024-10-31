Артем Дзюба: «Когда из «Зенита» уходил, не мог понять, во что мы скатываемся. Конкуренции ноль, приезжают люди, которых в РПЛ быть вообще не должно. Сейчас с этим все хуже и хуже»
Артем Дзюба выразил недовольство тенденциями в российском футболе.
– За столько лет профессионального спорта, были ли у тебя выгорания? Если да, то до какой степени?
– Ну прям выгорания – нет. Но был эпизод, когда из «Зенита» уходил. Я не мог понять, во что мы вообще скатываемся.
Вообще конкуренции ноль, приезжают и играют люди, которые вообще не должны играть, мне кажется, в РПЛ. Сейчас с этим все хуже и хуже. И вообще было неинтересно играть, – сказал нападающий «Акрона».
Опубликовала: Анна Сунцова
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