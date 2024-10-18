Пятибратов о том, отобрал ли «Факел» у «Спартака» статус народной команды: «Для меня – да. Можете представить, чтобы на товарищеский матч пришли 8 тысяч? Я такого не видел»
Дмитрий Пятибратов ответил, является ли «Факел» народной командой в России.
– Все привыкли, что в России народная команда – «Спартак». Можно ли сказать, что «Факел» этот статус отобрал?
– Не хочу говорить ничего против остальных клубов, но для меня – да. Это моя точка зрения и точка зрения наших болельщиков.
Апофеозом для меня стал наш товарищеский матч против «Торпедо‑БелАЗ», когда пришел полный стадион.
Вы можете представить, чтобы на товарищеский матч пришли восемь тысяч человек? Я такого никогда не видел.
Для Воронежа, области и всей России «Факел» – народная команда, – сказал главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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