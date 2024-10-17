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Экс-защитник «Реала» Браво о тренерском опыте: «В региональных лигах на игру приезжали прямо с вечеринок, так невозможно работать. В «Мадриде» иначе – там гармония и все счастливы»

Рауль Браво рассказал об опыте работы тренером.

Вы пробовали себя в качестве тренера?

– Да, но это длилось недолго. Это было в «Гандии». У меня не получилось. Я привык к другому типу футбола, с дисциплиной и серьезностью. А в этих региональных лигах сами знаете как бывает. Некоторые приезжали прямо с вечеринки на матч. В таких условиях невозможно работать. Уважение к партнеру начинается с того, чтобы следить за собой и приходить в хорошем состоянии. Я ушел.

«Реал» выигрывал Лигу чемпионов с такими тренерами, как Дель Боске, Зидан или Анчелотти. Никто из них не был сторонником строгой дисциплины и не кричал на игроков.

– В «Реале» все иначе. Если у тебя есть тренер, который создает гармонию, это основополагающе. Счастливая команда – как семья. Все гребут в одном направлении, нет недовольных лиц, все работает намного лучше. Висенте или Анчелотти не жесткие тренеры, но они прекрасно справляются с управлением раздевалкой. Все в хорошем настроении. Ты приходишь на тренировку, и это наслаждение. В команде гармония, и это видно на поле. Иногда, при излишней строгости и отсутствии результатов, игроки выгорают, – сказал экс-защитник «Реала».

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Экс-защитник «Реала» Браво стал дизайнером интерьеров: «Для меня это не работа, а удовольствие: встаю в 5:30, в 6:30 – в спортзале, отвожу детей в школу, а в 9:15 уже занимаюсь делами»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoРауль Браво
logoЛа Лига
logoВисенте Дель Боске
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