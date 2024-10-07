«Ливерпуль» и Куанса подписали новый долгосрочный контракт

Джарелл Куанса продлил контракт с «Ливерпулем».

Английский клуб объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с 21-летним защитником.

Куанса дебютировал за основную команду «красных» в августе 2023 года. В прошлом сезоне он провел 33 игры за мерсисайдцев во всех турнирах.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .