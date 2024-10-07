«Ливерпуль» и Куанса подписали новый долгосрочный контракт
Джарелл Куанса продлил контракт с «Ливерпулем».
Английский клуб объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с 21-летним защитником.
Куанса дебютировал за основную команду «красных» в августе 2023 года. В прошлом сезоне он провел 33 игры за мерсисайдцев во всех турнирах.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ливерпуля»
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