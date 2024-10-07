  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Захарова об оскорблении игроков с паспортом РФ в Финляндии: «Подобные вещи без реакции не останутся. Финляндии надо предпринять шаги для купирования националистических проявлений»
2

Захарова об оскорблении игроков с паспортом РФ в Финляндии: «Подобные вещи без реакции не останутся. Финляндии надо предпринять шаги для купирования националистических проявлений»

Мария Захарова высказалась о случаях проявления русофобии в Финляндии.

Ранее в матче чемпионата Финляндии в адрес футболистов «Яро» Сергея Еременко и Сергея Лазарева, имеющих российское гражданство, прозвучали оскорбительные выкрики. Матч был приостановлен из‑за этого в концовке первого тайма. Операционный директор ТПС Ким Экроос принес извинения за поведение фанатов своей команды, отметив, что его клуб «придерживается политики абсолютной нетерпимости к расизму». В посольстве РФ в Финляндии заявили, что возмущены этой ситуацией с российскими спортсменами.

Кроме того, днем ранее сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус‑Пастернак призвал повреждать автомобили российских дипломатов.

– Посольство РФ в Финляндии уже прокомментировало оба сюжета. О том, что настроения, которые ранее не были свойственны финским гражданам, потому что последние десятилетия у нас развивались нормальные отношения, разжигаются сейчас намеренно. На это нацелены усилия представителей НАТО, которые добрались до Финляндии и используют свою инфраструктуру для разжигания информационных атак.

Но такие проявления говорят о том, что финское общество, подписавшееся под всеми международно‑правовыми положениями, оказалось неготовым и неспособным защитить себя от подобных проявлений. В первую очередь это проблема самой Финляндии.

Им нужно вспомнить, что северная и центральная Европа уже проходила это, в 30‑е и 40‑е годы прошлого века. Начиналось все точно так же: националистические окрики с сегрегацией людей по национальному признаку и отказом властей одергивать тех, кто призывал к «новым крестовым походам» против людей определенного вероисповедания или этноса. Потому все это переросло в кровавую баню Второй мировой войны.

Но эти проявления – сигнал для самой Финляндии, чтобы на государственном уровне были приняты шаги для купирования националистических проявлений. Потом уже будет поздно с учетом отсутствия нормальной миграционной политики в ЕС, нормальной политики в сфере гармонизации жизни людей разных конфессий. Ничего этого там нет, все на бумаге. Такие проявления могут стать даже не миной замедленного действия, а фугасом, на котором финское общество подорвется.

– Возможно ли человека по фамилии Пастернак как‑то привлечь к ответственности? Потому что он призывает портить имущество.

– Можете быть уверенными, что подобные вещи без реакции не останутся. Это будет не только реакция, но и конкретные шаги и меры, которые будут предприняты во взаимодействии с правоохранительными органами, – заявила официальный представитель МИД РФ .

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Финляндия
logoЯро
Политика
logoСергей Еременко
logoМатч ТВ
Сергей Лазарев
Мария Захарова
дискриминация
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Посольство РФ в Финляндии об оскорблении игроков с российским паспортом: «Вынуждены вновь констатировать критический уровень русофобских настроений в Финляндии»
55вчера, 13:32
Депутат Свищев об оскорблении игроков с паспортом РФ в Финляндии: «Это неприемлемо, они представители русского мира. Наши коллеги из посольства должны включиться».
455 октября, 10:58
Из-за оскорблений в адрес игроков с паспортом РФ прервали матч в Финляндии. Болельщиков, оскорблявших Лазарева и Еременко, выгнали со стадиона
424 октября, 17:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Де Хеа о двух отраженных пенальти в матче с «Миланом»: «Хочу сосредоточиться не на них, а на работе команды. Эта победа может стать началом выдающегося сезона «Фиорентины»
417 минут назад
В Испании создали клуб «Феникс» полностью из мужчин-трансгендеров. Команда проиграла 0:19 в дебютном матче в мужской региональной лиге
1923 минуты назад
Семшов о Слишковиче в «Оренбурге»: «Выбираем второсортных иностранцев, а потом дуем им в одно место. Если Деограсия не играл в футбол, какой он футбольный человек? Таких у нас полстраны»
830 минут назад
Максименко и Литвинов покинули расположение сборной России из-за травм. Тюкавин и Обляков пропустят сбор из-за ОРВИ, у Лунева «перегрузочное состояние»
1240 минут назад
Экс-игрок «Зенита» Проничев о Мбаппе: «Играли в юношеской ЛЧ с «Монако» – вообще его не запомнил. Сане очень сильно смотрелся»
2444 минуты назад
Генсек РФС о данных ВЦИОМ: «Слово «равнодушный» очень размытое. Встретимся, обсудим детально – у специализированных агентств совершенно другие сведения»
1054 минуты назад
«Реал» начал искать замену Карвахалю. Клубу уже предложили более 10 кандидатов, но в Мадриде понимают, что зимой будет сложно подписать нужного игрока (ESPN)
52сегодня, 12:06
Сапата повредил крестообразную связку колена и мениск. Форвард «Торино» травмировался в матче с «Интером» – его уносили с поля на носилках
9сегодня, 12:05
Гершкович о Слишковиче в «Оренбурге»: «Я против, эти тренеры ничего не добились. В России есть Юран, Кобелев, Колыванов, Кирьяков, Тетрадзе, Стукалов – многих специалистов можно назначить»
67сегодня, 11:43
CAS подтвердил сокращение бана Погба с 4 лет до 18 месяцев и отмену штрафа. Суд установил факт нарушения антидопинговых правил, хавбек «Юве» частично признал вину
20сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Даса пропустит до 4 недель. У защитника «Динамо» повреждение мышцы бедра
7 минут назад
Россия и Сирия проведут товарищеский матч. Переговоры на завершающей стадии, обсуждается место игры
216 минут назад
«Локомотив» подписал соглашения о сотрудничестве с региональными футбольными школами России
449 минут назадФото
Березовский о Сафонове и Акинфееве: «Матвей может дотянуться до мячей, до которых Игорь не смог бы. Он выше ростом, у него длиннее руки и ноги, не было серьезных травм»
658 минут назад
Павлюченко о сборной: «Не вижу смысла собираться без игры. Лучше созвониться, поговорить друг с другом – и все»
4сегодня, 12:09
Семшов об увольнении Илича: «В «Пари НН» некомпетентные руководители, просто смех. Проигрывали 0:6, 2:6 – его никто не трогал. Начал управлять ситуацией – увольняют»
7сегодня, 11:55
КДК рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Динамо» и «Спартака» в матче Кубка России. Удаление Станковича рассматриваться не будет
2сегодня, 11:49
Газзаев о «Динамо» в РПЛ: «Не сбрасывал бы со счетов, не так уж отстает от тройки. Накал борьбы в таблице есть, нет команды, которая бы не проигрывала»
7сегодня, 11:38
«Спартак» о приглашении селебрити на матчи: «За прошлый сезон стадион посетило 200 уникальных гостей. Стараемся охватить все возрастные группы и направления»
9сегодня, 11:29
Радимов о травме Глушенкова: «Зенит» нашел способ играть без него, хотя поначалу было тяжело. Семаку виднее, кто должен больше брать игру на себя»
3сегодня, 11:28