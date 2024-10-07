Мария Захарова высказалась о случаях проявления русофобии в Финляндии.

Ранее в матче чемпионата Финляндии в адрес футболистов «Яро» Сергея Еременко и Сергея Лазарева , имеющих российское гражданство, прозвучали оскорбительные выкрики. Матч был приостановлен из‑за этого в концовке первого тайма. Операционный директор ТПС Ким Экроос принес извинения за поведение фанатов своей команды, отметив, что его клуб «придерживается политики абсолютной нетерпимости к расизму». В посольстве РФ в Финляндии заявили , что возмущены этой ситуацией с российскими спортсменами.

Кроме того, днем ранее сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус‑Пастернак призвал повреждать автомобили российских дипломатов.

– Посольство РФ в Финляндии уже прокомментировало оба сюжета. О том, что настроения, которые ранее не были свойственны финским гражданам, потому что последние десятилетия у нас развивались нормальные отношения, разжигаются сейчас намеренно. На это нацелены усилия представителей НАТО, которые добрались до Финляндии и используют свою инфраструктуру для разжигания информационных атак.

Но такие проявления говорят о том, что финское общество, подписавшееся под всеми международно‑правовыми положениями, оказалось неготовым и неспособным защитить себя от подобных проявлений. В первую очередь это проблема самой Финляндии.

Им нужно вспомнить, что северная и центральная Европа уже проходила это, в 30‑е и 40‑е годы прошлого века. Начиналось все точно так же: националистические окрики с сегрегацией людей по национальному признаку и отказом властей одергивать тех, кто призывал к «новым крестовым походам» против людей определенного вероисповедания или этноса. Потому все это переросло в кровавую баню Второй мировой войны.

Но эти проявления – сигнал для самой Финляндии, чтобы на государственном уровне были приняты шаги для купирования националистических проявлений. Потом уже будет поздно с учетом отсутствия нормальной миграционной политики в ЕС, нормальной политики в сфере гармонизации жизни людей разных конфессий. Ничего этого там нет, все на бумаге. Такие проявления могут стать даже не миной замедленного действия, а фугасом, на котором финское общество подорвется.

– Возможно ли человека по фамилии Пастернак как‑то привлечь к ответственности? Потому что он призывает портить имущество.

– Можете быть уверенными, что подобные вещи без реакции не останутся. Это будет не только реакция, но и конкретные шаги и меры, которые будут предприняты во взаимодействии с правоохранительными органами, – заявила официальный представитель МИД РФ .