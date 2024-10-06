Марселино про 0:2 с «Реалом»: «Они сделали сделали очень мало в этой игре. Мы были конкурентноспособны и имели шансы на ничью в первом тайме. Не хватило удачи, которая была у них»

Тренер «Вильярреала» высказался о матче с «Реалом».

Команда Марселино Тораля уступила мадридцам (0:2) в 9-м туре Ла Лиги .

– Вашей команде не хватило искры?

Мы начали очень хорошо и были наказаны рикошетом из-за пределов штрафной. Мы хорошо отреагировали ударом в штангу и контролировали ситуацию. Мы провели очень хороший первый тайм, имея шансы на ничью. Они не были явными, но в игре не было преимущества ни в ту, ни в другую сторону.

Во втором тайме мы старались сохранить уровень первого, но нам не хватило глубины. Нам не хватало решимости на последних 25 метрах поля. «Мадрид » сделал очень мало, возможно, в этой игре им меньше всего удалось. Нам не хватило энергии, чтобы создать еще больше проблем во втором тайме.

– Что вы думаете о «Мадриде»?

Я здесь не для того, чтобы анализировать их. «Мадрид» не доминировал ни на каком отрезке. Мы были на очень хорошем уровне, и нам не хватало интенсивности в зоне соперника. У нас осталось ощущение, что нам нужно быть более решительными, чтобы достичь иного результата.

– Вы расстроены, потому что потеряли отличный шанс набрать очки на «Бернабеу»?

– У меня нет ощущения, что мы упустили отличный шанс, потому что не выходили вперед. По моему ощущению, мы показали хорошую игру и были конкурентоспособны.

Нам не хватило удачи, подобного той, которая была у «Реала». Они создали три опасных момента, причем двумя ударами из-за пределов штрафной. Затем произошла контратака, в которой Конде остановил Мбаппе .

Мы приехали на «Бернабеу», где нелегко много создавать... Я доволен первым таймом, потому что мы создали опасность. Во втором тайме все было не так, – заявил главный тренер «Вильярреала » Марселино Гарсия Тораль .