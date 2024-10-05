Ретеги сделал 3+1 в матче «Аталанты» с «Дженоа» и лидирует в списке бомбардиров Серии А с 7 голами в 7 играх

Матео Ретеги сделал хет-трик в матче «Аталанты» с его предыдущим клубом.

Форвард сборной Италии отличился на 24-й, 50-й и 74-й минутах игры с «Дженоа » в 7-м туре Серии А. Также он ассистировал Эдерсону Лоуренсо на 60-й.

Всего у 25-летнего футболиста 7 голов в 7 играх за «Аталанту» в чемпионате Италии. Он лидирует в списке бомбардиров лиги, на три мяча опережая ближайших конкурентов.

Подробно со статистикой Ретеги можно ознакомиться здесь .