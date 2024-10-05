Ретеги сделал 3+1 в матче «Аталанты» с «Дженоа» и лидирует в списке бомбардиров Серии А с 7 голами в 7 играх
Матео Ретеги сделал хет-трик в матче «Аталанты» с его предыдущим клубом.
Форвард сборной Италии отличился на 24-й, 50-й и 74-й минутах игры с «Дженоа» в 7-м туре Серии А. Также он ассистировал Эдерсону Лоуренсо на 60-й.
Всего у 25-летнего футболиста 7 голов в 7 играх за «Аталанту» в чемпионате Италии. Он лидирует в списке бомбардиров лиги, на три мяча опережая ближайших конкурентов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости