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Бывшая девушка Трезеге подала на экс-форварда «Юве» в суд, обвинив в психологическом насилии и недостаточной финансовой поддержке сына

Бывшая девушка Давида Трезеге подала на него в суд.

35-летняя аргентинка Белен Косимо подала в суд на чемпиона мира 1998 года. Она утверждает, что стала жертвой психологического насилия и обвиняет бывшего нападающего «Ювентуса», «Монако» и сборной Франции в недостаточной материальной поддержке их ребенка.

Пара рассталась в 2022 году после 10 лет отношений, у них есть сын, которому скоро исполнится семь лет. Сейчас Белен подала иск в мадридский суд, она проживает с сыном в столице Испании последние два года.

Косимо обвиняет Трезеге в том, что он уменьшил материальную поддержку, необходимую для обеспечения их сына, особенно после того, как она нашла работу в аэропорту Барахас. По ее словам, бывший нападающий заблокировал ее итальянскую кредитную карту, а с августа перестал платить аренду за квартиру, где она живет с ребенком.

Белен отмечает, что за время отношений поведение Трезеге изменилось, особенно после поражений или неудачных матчей. Он стал конфликтным, а нереализованные профессиональные проекты часто провоцировали ссоры. В 2022 году она решила расстаться с Трезеге.

«Были психологические и словесные оскорбления. Я не заявляла о них тогда, но сохранила сообщения, которые он мне присылал. Я не могла больше так жить ради благополучия сына и себя. Это был выбор между мной и им.

Он говорит мне вернуться, что у меня «диснеевская жизнь». Он разрушил мою самооценку. Я не могла больше воспитывать сына в таких условиях. Как мать, я сделала выбор и сейчас расплачиваюсь за это. Проблема в том, что расплачиваюсь не только я, но и мой сын», – заявила Белен Косимо. 

Судебный иск направлен на установление суммы алиментов, которую Трезеге должен будет выплачивать ради благополучия их ребенка. Сам Трезеге пока не давал комментариев об этой ситуации. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
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светская хроника
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