Мерсон о «Челси»: «Не могу критиковать их старт, но они могли легко оказаться в нижней части таблицы. Нельзя увлекаться и быть одержимыми игрой из глубины, иначе они навредят себе»

Пол Мерсон поделился опасениями по поводу игры «Челси» в этом сезоне.

После 6 туров в АПЛ команда Энцо Марески занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

«Я не могу критиковать старт «Челси », но им нужно перестать быть одержимыми игрой из глубины.

Когда приходишь смотреть на них, то просто сжимаешь свою программку в руках каждый раз, когда они пытаются это сделать. Они пасуют, а ты все время нервничаешь. Это не похоже на то, как «Манчестер Сити» или «Арсенал» проходят через прессинг. Еле удерживаешься на сидении.

«Челси» может навредить кому угодно, если это их день, но в другие дни они навредят себе, потому что они играют не совсем плавно. Нельзя продолжать забивать по четыре гола каждую неделю. Не могу критиковать их старт, но я немного сдержан.

«Челси» нельзя увлекаться. Они не могут терять концентрацию – в чем на самом деле их цель? Было бы неплохо, если бы они вошли в четвертку АПЛ и проявили себя в кубках. Лига конференций дает им шанс войти в историю, ни один клуб никогда не выигрывал все европейские трофеи.

Энцо Мареске должно немного повезти на этом пути, и это уже произошло. «Челси» не должен был обыгрывать «Борнмут», а матч с «Кристал Пэлас» был на волоске. Они могли легко оказаться в нижней половине таблицы; это тонкая грань.

Учитывая размер состава, по крайней мере, понятна команда. Я беспокоился, что будет пять или шесть изменений в неделю, но этого не произошло. Все было довольно последовательно и надежно. Некоторые игроки играют каждую неделю, и это важно», – заявил экс-игрок «Арсенала».