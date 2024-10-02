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  • Мерсон о «Челси»: «Не могу критиковать их старт, но они могли легко оказаться в нижней части таблицы. Нельзя увлекаться и быть одержимыми игрой из глубины, иначе они навредят себе»
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Мерсон о «Челси»: «Не могу критиковать их старт, но они могли легко оказаться в нижней части таблицы. Нельзя увлекаться и быть одержимыми игрой из глубины, иначе они навредят себе»

Пол Мерсон поделился опасениями по поводу игры «Челси» в этом сезоне.

После 6 туров в АПЛ команда Энцо Марески занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

«Я не могу критиковать старт «Челси», но им нужно перестать быть одержимыми игрой из глубины.

Когда приходишь смотреть на них, то просто сжимаешь свою программку в руках каждый раз, когда они пытаются это сделать. Они пасуют, а ты все время нервничаешь. Это не похоже на то, как «Манчестер Сити» или «Арсенал» проходят через прессинг. Еле удерживаешься на сидении.

«Челси» может навредить кому угодно, если это их день, но в другие дни они навредят себе, потому что они играют не совсем плавно. Нельзя продолжать забивать по четыре гола каждую неделю. Не могу критиковать их старт, но я немного сдержан.

«Челси» нельзя увлекаться. Они не могут терять концентрацию – в чем на самом деле их цель? Было бы неплохо, если бы они вошли в четвертку АПЛ и проявили себя в кубках. Лига конференций дает им шанс войти в историю, ни один клуб никогда не выигрывал все европейские трофеи.

Энцо Мареске должно немного повезти на этом пути, и это уже произошло. «Челси» не должен был обыгрывать «Борнмут», а матч с «Кристал Пэлас» был на волоске. Они могли легко оказаться в нижней половине таблицы; это тонкая грань.

Учитывая размер состава, по крайней мере, понятна команда. Я беспокоился, что будет пять или шесть изменений в неделю, но этого не произошло. Все было довольно последовательно и надежно. Некоторые игроки играют каждую неделю, и это важно», – заявил экс-игрок «Арсенала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
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logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
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logoЛига конференций УЕФА
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