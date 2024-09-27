Пьянич стоит 7,5 в фэнтези на Спортсе’‘. Новичок ЦСКА добавлен в турнир

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич получил цену в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе’‘.

Босниец, которого ЦСКА подписал как свободного агента, оценен в 7,5 млн.

Игрок армейцев уже доступен в фэнтези РПЛ .

Кроме того, добавлены нападающий «Ростова» Антон Шамонин (6,5) и полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа (6,5).

Ближайший дедлайн в турнире – 16:30 мск сегодня, в пятницу, 27 сентября.