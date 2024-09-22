Артета о трофеях: «Арсенал» на правильном пути. Надеюсь, они придут»

Микель Артета высказался на тему завоевания трофеев.

– В клубе царит огромная гармония.

Во-первых, в эмоциональном плане – есть большая привязанность к клубу со стороны людей, которые им управляют. Во-вторых, мы все по-прежнему высоко мотивированы и эмоционально настроены на будущее.

Мы сосредоточены на том, как стать лучше, продолжить совершенствоваться и попытаться сделать то, чего ждут многие наши болельщики.

– Будет ли следующим шагом завоевание больших трофеев?

– Это направление, в котором мы движемся. Думаю, мы на правильном пути. Но для завоевания этих трофеев есть маленькие промежутки, множество деталей и необходимость быть в нужном месте в нужный момент. Мы должны быть там. Мы там, и, надеюсь, они придут, – сказал тренер «Арсенала».