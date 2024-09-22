Артета о трофеях: «Арсенал» на правильном пути. Надеюсь, они придут»
Микель Артета высказался на тему завоевания трофеев.
– В клубе царит огромная гармония.
Во-первых, в эмоциональном плане – есть большая привязанность к клубу со стороны людей, которые им управляют. Во-вторых, мы все по-прежнему высоко мотивированы и эмоционально настроены на будущее.
Мы сосредоточены на том, как стать лучше, продолжить совершенствоваться и попытаться сделать то, чего ждут многие наши болельщики.
– Будет ли следующим шагом завоевание больших трофеев?
– Это направление, в котором мы движемся. Думаю, мы на правильном пути. Но для завоевания этих трофеев есть маленькие промежутки, множество деталей и необходимость быть в нужном месте в нужный момент. Мы должны быть там. Мы там, и, надеюсь, они придут, – сказал тренер «Арсенала».
Опубликовано: Sports
Источник: Sky Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости