«Рубин» сыграет в одной группе с ташкентским «Локомотивом», «Нефтехимиком», «Уфой» и ДФЛ на детском турнире «Кубок Востока»

В Казани стартовал «Кубок Востока» с участием команд из 7 стран.

Сегодня в Казани на базе спортивного лагеря «Молодая гвардия» стартовал детский турнир «Кубок Востока», в котором принимают участие команды из семи стран: России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана.

20-го сентября на территории комплекса прошла жеребьевка, участие в которой приняли исполняющий обязанности директора академии ФК «Рубин» Андрей Князев и легенда «Рубина», бывший футболист казанцев Рони.

По итогам жеребьевки команда академии «Рубина» попала в одну группу с командами «Локомотив» (Ташкент), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Уфа» (Башкортостан), и ДФЛ (Казань). В параллельной группе сыграют команды из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кыргызстана, Азербайджана и Казахстана.

Церемонию открытия турнира посетили Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, министр спорта РТ Владимир Леонов, президент Правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин и советник президента Азиатской футбольной конфедерации Фахад Абдулла Муса Аль-Раиси.

Турнир проводится в формате 7 на 7 с командами, возраст игроков которых – 10-11 лет.

Подробнее о турнире вы можете узнать на сайте или в телеграм-канале турнира.