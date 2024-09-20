«Рубин» сыграет в одной группе с ташкентским «Локомотивом», «Нефтехимиком», «Уфой» и ДФЛ на детском турнире «Кубок Востока»
Сегодня в Казани на базе спортивного лагеря «Молодая гвардия» стартовал детский турнир «Кубок Востока», в котором принимают участие команды из семи стран: России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана.
20-го сентября на территории комплекса прошла жеребьевка, участие в которой приняли исполняющий обязанности директора академии ФК «Рубин» Андрей Князев и легенда «Рубина», бывший футболист казанцев Рони.
По итогам жеребьевки команда академии «Рубина» попала в одну группу с командами «Локомотив» (Ташкент), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Уфа» (Башкортостан), и ДФЛ (Казань). В параллельной группе сыграют команды из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кыргызстана, Азербайджана и Казахстана.
Церемонию открытия турнира посетили Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, министр спорта РТ Владимир Леонов, президент Правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин и советник президента Азиатской футбольной конфедерации Фахад Абдулла Муса Аль-Раиси.
Турнир проводится в формате 7 на 7 с командами, возраст игроков которых – 10-11 лет.
Подробнее о турнире вы можете узнать на сайте или в телеграм-канале турнира.
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