Экс-судья Фернандес об удалении Гарсии: «Правильное. Когда Эрик сбивает Минамино, у японца впереди только тер Стеген»
Павел Фернандес считает удаление Эрика Гарсии заслуженным.
«Барселона» уступила «Монако» в матче Лиги чемпионов (1:2). На 10-й минуте нидерландский арбитр Аллард Линдхут показал защитнику каталонцев Эрику Гарсии прямую красную карточку за фол на Такуми Минамино.
«Когда Эрик Гарсия сбивает Минамино, у японца впереди только тер Стеген, и он может пробить по воротам. Нидерландец правильно поступил, показав ему красную карточку», – сказал бывший судья Павел Фернандес на Radio MARCA.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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