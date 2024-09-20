Экс-судья Фернандес об удалении Гарсии: «Правильное. Когда Эрик сбивает Минамино, у японца впереди только тер Стеген»

Павел Фернандес считает удаление Эрика Гарсии заслуженным.

«Барселона » уступила «Монако » в матче Лиги чемпионов (1:2). На 10-й минуте нидерландский арбитр Аллард Линдхут показал защитнику каталонцев Эрику Гарсии прямую красную карточку за фол на Такуми Минамино .

«Когда Эрик Гарсия сбивает Минамино, у японца впереди только тер Стеген, и он может пробить по воротам. Нидерландец правильно поступил, показав ему красную карточку», – сказал бывший судья Павел Фернандес на Radio MARCA.