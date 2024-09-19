Пятибратов после 0:2 от «Акрона»: «Хубулов взял мяч и обыграл пятерых футболистов «Факела» – мне это непонятно. Три раза посмотрел повтор, буду разговаривать»
Дмитрий Пятибратов оценил поражение от «Акрона» (0:2) в Фонбет Кубке России.
«Были моменты, нужно их реализовывать, игра давалась. Во втором тайме человек [Хубулов] взял мяч и обыграл пятерых наших футболистов – мне это вообще непонятно. Я три раза посмотрел повтор, сейчас буду разговаривать.
Раз проиграли, то мало повода для радости. Нужно играть в каждом матче на победу. Мы даем проявить себя молодым футболистам в играх Кубка России, который для нас важен», — сказал главный тренер «Факела».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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