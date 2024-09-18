Агент Сулейманова об игровом времени: «Локо» считает, что Воробьев – современный и модный нападающий, если это так, о чем говорить? Отношение к Батракову я понимаю, а к Тимуру – нет»
«Если будет играть Сулейманов – то и голы будут. Пока больше играет другой нападающий, которого считают основным сейчас. Они вправе так считать, но у меня свое мнение на этот счет.
У Тимура защищенный контракт, он работает и трудится. Если бы у него были вопросы, он бы не надевал капитанскую повязку. Есть определенная удрученность и озабоченность, что не получается забивать так, как это бывало раньше. Но он трудится и пашет! Отношение к Леше Батракову я понимаю, а вот отношение к Сулейманову – нет.
Я общался с руководством «Локомотива». Они считают, что это очень удачный трансфер (речь про Дмитрия Воробьева – Спортс’‘), современный и модный нападающий под номером десять. Если это так, то о чем говорить?» – заявил агент Вадим Шпинев.
Сулейманов – воспитанник академии «Локомотива», он выступает за основную команду с сентября 2023 года. На счету нападающего 14 голов и две результативные передачи в 43 матчах за железнодорожников.
«Локомотив» после восьми туров в Мир РПЛ набрал 18 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда встретится на выезде с «Пари НН» 22 сентября.
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