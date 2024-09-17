Родри о восстановлении в отпуске: «В наше время важно отдыхать, а не приезжать на предсезонку раньше. Перерывы помогают освободить разум и двигаться дальше»
«У меня был месяц отпуска [после Евро-2024] и, возможно, еще немного времени на восстановление. В целом это заняло около двух месяцев. Было здорово немного отдохнуть и подготовиться [к новому сезону].
В наши дни еще важнее делать это, вместо того чтобы приезжать на предсезонную подготовку пораньше. Думаю, что футбол меняется в этом направлении.
Перерывы очень мне помогают. Я не так часто смотрю футбол. Конечно, когда «Сити» начал предсезонную подготовку, я наблюдал за ними, но старался как можно больше абстрагироваться. В этом смысле важно ментальное здоровье – освободить свой разум и двигаться дальше», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании.
Родри допускает, что игроки устроят забастовку из-за календаря: «Мы близки к этому. 70-80 матчей за сезон – это уже чересчур. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать»
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