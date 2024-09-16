Экипировщик «Сити» Эштон покидает клуб: «Пришло время начать новую главу. Этот клуб всегда будет дорог моему сердцу»
«После 15 лет в «Манчестер Сити» я решил оставить свою работу в клубе, чтобы найти другие возможности для карьерного роста.
Это был отличный опыт, я познакомился с удивительными людьми, которые, я знаю, станут моими друзьями на всю жизнь. Я чувствую, что для меня и моей семьи настало время начать новую главу и увидеть, какие новые задачи я могу поставить перед собой.
«Манчестер Сити» всегда будет дорог моему сердцу, ведь этот клуб помог мне вырасти из мальчика в мужчину. Воспоминания о времени в «Сити» навсегда останутся со мной.
Я хочу поблагодарить всех игроков, руководство и обслуживающий персонал, с которыми я работал, а также болельщиков, с которыми я имел удовольствие общаться на протяжении многих лет. Желаю ребятам всего наилучшего в этом сезоне и в дальнейшем», – сказал Эштон.
Самый счастливый в раздевалке «Сити» – экипировщик: залезал в корзину для белья и скользил на животе
Бешеный экипировщик «Сити» опять в деле – прокачал скольжение по полу (теперь делает это с кубком)
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