Экипировщик «Сити» Эштон покидает клуб: «Пришло время начать новую главу. Этот клуб всегда будет дорог моему сердцу»

Экипировщик «Манчестер Сити» Брэндон Эштон покидает клуб.

«После 15 лет в «Манчестер Сити » я решил оставить свою работу в клубе, чтобы найти другие возможности для карьерного роста.

Это был отличный опыт, я познакомился с удивительными людьми, которые, я знаю, станут моими друзьями на всю жизнь. Я чувствую, что для меня и моей семьи настало время начать новую главу и увидеть, какие новые задачи я могу поставить перед собой.

«Манчестер Сити» всегда будет дорог моему сердцу, ведь этот клуб помог мне вырасти из мальчика в мужчину. Воспоминания о времени в «Сити» навсегда останутся со мной.

Я хочу поблагодарить всех игроков, руководство и обслуживающий персонал, с которыми я работал, а также болельщиков, с которыми я имел удовольствие общаться на протяжении многих лет. Желаю ребятам всего наилучшего в этом сезоне и в дальнейшем», – сказал Эштон.

Самый счастливый в раздевалке «Сити» – экипировщик: залезал в корзину для белья и скользил на животе

Бешеный экипировщик «Сити» опять в деле – прокачал скольжение по полу (теперь делает это с кубком)