УЕФА заявил, что в Италии лишь один стадион из пяти готов к проведению Евро-2032 – арена «Ювентуса». За год прогресса почти нет

В Италии только один стадион готов к Евро-2032.

Директор УЕФА Микеле Ува заявил, что у Италии серьезные проблемы с подготовкой пяти стадионов к Евро-2032, который будет проводиться совместно с Турцией. На данный момент только одна арена соответствует требованиям – «Альянц Ювентус Стэдиум».

«Италии нужны пять стадионов, соответствующих требованиям Евро-2032, с уже утвержденными и профинансированными проектами. На данный момент готов только один – стадион в Турине. «Стадио Олимпико» в Риме требует некоторых изменений, а ситуация с «Сан-Сиро» более сложная.

Прошел год с тех пор, как были получены права на проведение турнира, и большого прогресса не наблюдается. Дело не только в пяти стадионах для турнира – Италии необходимо инвестировать в развитие стадионов для более мелких клубов. Например, в Турции за последние годы построили 13 новых стадионов, и не только тех, которые будут принимать Евро.

В Англии снесли «Уэмбли», в Бразилии перестроили «Маракану» – это были храмы футбола. Я понимаю, что люди привязаны к стадионам, но не стоит думать, что они вечны. «Сан-Сиро» – это красивый памятник, но оба миланских клуба должны иметь собственные современные стадионы, которые смогут приносить новый доход», – сказал директор УЕФА в интервью Tuttosport.