Гвардиола не считает Мюллера недооцененным: «По всему миру знают, насколько он важен на поле. Один из величайших игроков в истории «Баварии» и футбола»

Пеп Гвардиола поделился воспоминаниями о работе с Томасом Мюллером.

Мюллер стал рекордсменом «Баварии» по сыгранным матчам. На счету полузащитника 710 игр в составе мюнхенского клуба.

– В вашей тренерской карьере был ли игрок, похожий на ?

– Нет, другого игрока, похожего на Томаса Мюллера, нет! Он один из величайших игроков в истории «Баварии» и футбола в целом. Не только из-за количества титулов, но и потому, что он всегда сосредоточен, когда его команде это необходимо.

– Является ли Томас Мюллер недооцененной мировой звездой?

– Нет. Футбольные болельщики по всему миру знают, насколько он важен на поле. Он умный, непредсказуемый игрок, который всегда знает, где располагаться.

– Как проходила работа с ним в «Баварии»?

– Старт моей работы в Мюнхене был нелегким. Юпп Хайнкес проделал невероятную работу, выиграв требл. Мы много разъезжали, я пытался внедрить новые идеи. Но Томас всегда был позитивным и открытым. Он понимал, что мы пытались создать что-то долговечное в «Баварии».

– Какой ваш любимый момент с Томасом Мюллером?

– Мы проигрывали 1:2 за минуту до конца матча Лиги чемпионов 2016 года против «Ювентуса». Он забил гол, сравняв счет, и довел матч до дополнительного времени. Мы выиграли 4:2.

Что больше всего меня впечатлило в Томасе, так это его скромность в праздновании: когда футболисты забивают гол сегодня, они бегут и празднуют его сами. Томас другой, возможно, более щедрый, он в основном хочет обнять своих товарищей по команде после голов, – сказал , возглавлявший «Баварию» с 2013 по 2016 годы.