Гвардиола не считает Мюллера недооцененным: «По всему миру знают, насколько он важен на поле. Один из величайших игроков в истории «Баварии» и футбола»

Теги Бавария Манчестер Сити Юпп Хайнкес премьер-лига Англия бундеслига Германия Пеп Гвардиола Томас Мюллер Футбол

Пеп Гвардиола поделился воспоминаниями о работе с Томасом Мюллером.

Мюллер стал рекордсменом «Баварии» по сыгранным матчам. На счету полузащитника 710 игр в составе мюнхенского клуба.

В вашей тренерской карьере был ли игрок, похожий на Томаса Мюллера?

– Нет, другого игрока, похожего на Томаса Мюллера, нет! Он один из величайших игроков в истории «Баварии» и футбола в целом. Не только из-за количества титулов, но и потому, что он всегда сосредоточен, когда его команде это необходимо.

Является ли Томас Мюллер недооцененной мировой звездой?

– Нет. Футбольные болельщики по всему миру знают, насколько он важен на поле. Он умный, непредсказуемый игрок, который всегда знает, где располагаться.

Как проходила работа с ним в «Баварии»?

– Старт моей работы в Мюнхене был нелегким. Юпп Хайнкес проделал невероятную работу, выиграв требл. Мы много разъезжали, я пытался внедрить новые идеи. Но Томас всегда был позитивным и открытым. Он понимал, что мы пытались создать что-то долговечное в «Баварии».

Какой ваш любимый момент с Томасом Мюллером?

– Мы проигрывали 1:2 за минуту до конца матча Лиги чемпионов 2016 года против «Ювентуса». Он забил гол, сравняв счет, и довел матч до дополнительного времени. Мы выиграли 4:2.

Что больше всего меня впечатлило в Томасе, так это его скромность в праздновании: когда футболисты забивают гол сегодня, они бегут и празднуют его сами. Томас другой, возможно, более щедрый, он в основном хочет обнять своих товарищей по команде после голов, – сказал Гвардиола, возглавлявший «Баварию» с 2013 по 2016 годы.

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10 комментариев
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Мюллер и Гризманн величайшие игроки в истории футбола, по уровню близкому к Месси, Пеле и Марадоне. Жаль что в современном мире СМИ пиарят днарей вроде Винисиуса, а не Чемпионов Мира!:)
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Он командный игрок, в отличии от одного балласта, который фапает на свою статистику !
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Время как летит.Помню полуфинал в Дурбане Испания - Германия.Вместе на одном секторе сидело молодое немецкое дарование- Томас Мюллер,матч он пропускал( по моему травма),совсем мальчишка,)))) все кто узнавал шептались,что этот мальчик будущая мировая звезда.Не подвел.Все надежды оправдал.))))
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Пеп разбирается...и в футболе, и в людях...судя по всему.
думаю, Мюллер будущий тренер Баварии. И на долгие годы! Батя зарешает
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Ответ VV Vvvv
Время как летит.Помню полуфинал в Дурбане Испания - Германия.Вместе на одном секторе сидело молодое немецкое дарование- Томас Мюллер,матч он пропускал( по моему травма),совсем мальчишка,)))) все кто узнавал шептались,что этот мальчик будущая мировая звезда.Не подвел.Все надежды оправдал.))))
Перебор желтых был у него. Вместо него в старте в том полуфинале вышел Кроос.
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Интересно этот бред пошел с чемпионата мира что ему не дали лучшего игрока турнира? Просто я не понимаю кем недооценен Мюллер. Это как про Бускетса человека все ещё считают эталоном на своей позиции, а он оказывается недооценен.
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В каждой великой команде есть такие позиции которые играют важнейшую роль в построении игры но не так раскручены - в Барсе времен Пепа это был Бускетс, в Реале Алонсо (фу фу фу вспомнил местного) в нынешнем реале это Вальверде, в Сити Родри (если не получит ЗМ в этом году так и останется в истории одним из хотя выдал великолепный сезон)
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Ответ VV Vvvv
Время как летит.Помню полуфинал в Дурбане Испания - Германия.Вместе на одном секторе сидело молодое немецкое дарование- Томас Мюллер,матч он пропускал( по моему травма),совсем мальчишка,)))) все кто узнавал шептались,что этот мальчик будущая мировая звезда.Не подвел.Все надежды оправдал.))))
Он не из за травмы пропускал. Равшан Ирматов дал ему в 1/4 несправедливую желтую за якобы игру рукой, хотя Мюллер выпрыгивал, его толкнули и он сохраняя равновесие коснулся мяча рукой в полете, почти падая, и было это в центре поля. Желтой там и близко не было, но узбек решил по другому. Получился перебор. Томас уникальный игрок и талант, который реализовал себя на 200%, считают его недооцененным только те, кому важен пиар и шумиха вокруг игрока, ну то есть не сама игра
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Ответ I10ff
Пеп разбирается...и в футболе, и в людях...судя по всему. думаю, Мюллер будущий тренер Баварии. И на долгие годы! Батя зарешает
Смотря на нынешнюю Баварию там проблем с тренерами нет, там проблемы в руководстве и вот туда нужен умный и разбирающийся в футболе и в Баварии человек. Я не знаю насколько в этом хорош Мюллер, но если представить что он может всё, то он явно нужен в руководстве, а не как тренер.
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Ответ ното Noto
Смотря на нынешнюю Баварию там проблем с тренерами нет, там проблемы в руководстве и вот туда нужен умный и разбирающийся в футболе и в Баварии человек. Я не знаю насколько в этом хорош Мюллер, но если представить что он может всё, то он явно нужен в руководстве, а не как тренер.
он нужен везде!!!
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