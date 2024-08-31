Тренер «Шепши» заметил, что ворота «Оцелула» ниже, чем должны быть. Их пришлось откапывать, начало матча чемпионата Румынии отложили на несколько минут
В Румынии отложили старт матча, чтобы поднять ворота до нужной высоты.
Тренер «Шепши» Бернд Шторк перед матчем чемпионата Румынии обнаружил, что перекладина ворот на стадионе «Оцелула» не соответствует требуемой высоте. Проверка показала, что Шторк оказался прав.
Расстояние от линии до перекладины должно составлять 2,44 метра – ни одни из ворот не соответствовали указанному значению. С одной стороны, высота была 2,41 метра, а с другой – 2,38 метра. Представители «Оцелула», чтобы избежать технического поражения, начали откапывать ворота.
«Бернд Шторк сказал мне, что был в Греции, где случались подобные ситуации, и что он может определить это. Если он может дотронуться до перекладины рукой, значит, она слишком низкая. Ворота не удалось просто поднять, пришлось уплотнять линию.
Это вопрос 1-2 сантиметров. Проблемы были на обоих воротах: те, которые сейчас ремонтируют, имели высоту 2,38 метра, а другие – 2,41 метра. Другие ворота удалось поднять, там нужно было всего 3 сантиметра», – рассказал репортер Digi Sport, находившийся на месте.
Примерно за 8 минут до начала матча, официальные лица и сотрудники «Оцелула» сумели поднять уровень ворот, и арбитр смог начать игру с небольшой задержкой. Хозяева одержали победу со счетом 2:0.
Фото: твиттер Эмануэля Рошу
https://www.sports.ru/football/blogs/2535708.html