Тренер «Шепши» заметил, что ворота «Оцелула» ниже, чем должны быть. Их пришлось откапывать, начало матча чемпионата Румынии отложили на несколько минут

Теги Оцелул высшая лига Румыния Бернд Шторк Шепши правила Футбол

В Румынии отложили старт матча, чтобы поднять ворота до нужной высоты.

Тренер «Шепши» Бернд Шторк перед матчем чемпионата Румынии обнаружил, что перекладина ворот на стадионе «Оцелула» не соответствует требуемой высоте. Проверка показала, что Шторк оказался прав.

Расстояние от линии до перекладины должно составлять 2,44 метра – ни одни из ворот не соответствовали указанному значению. С одной стороны, высота была 2,41 метра, а с другой – 2,38 метра. Представители «Оцелула», чтобы избежать технического поражения, начали откапывать ворота.

«Бернд Шторк сказал мне, что был в Греции, где случались подобные ситуации, и что он может определить это. Если он может дотронуться до перекладины рукой, значит, она слишком низкая. Ворота не удалось просто поднять, пришлось уплотнять линию.

Это вопрос 1-2 сантиметров. Проблемы были на обоих воротах: те, которые сейчас ремонтируют, имели высоту 2,38 метра, а другие – 2,41 метра. Другие ворота удалось поднять, там нужно было всего 3 сантиметра», – рассказал репортер Digi Sport, находившийся на месте.

Примерно за 8 минут до начала матча, официальные лица и сотрудники «Оцелула» сумели поднять уровень ворот, и арбитр смог начать игру с небольшой задержкой. Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Фото: твиттер Эмануэля Рошу

11 комментариев
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Маленькие цыганские хитрости…
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В 97-м «Сьон» выбил переигровку со «Спартаком»: мерили ворота...
https://www.sports.ru/football/blogs/2535708.html
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Хаха, прикольный случай
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А ведь мог об этом заявить попозже и они бы не успели к началу матча. Честный оказался
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Ответ Dima Dima
В 97-м «Сьон» выбил переигровку со «Спартаком»: мерили ворота... https://www.sports.ru/football/blogs/2535708.html
Вместо 2-2, швейцарцы отхватили 5-1. Не зли медведя!
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Комментарий удален пользователем
Надо было Реброва звать для проверки перекладины и штанги))
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Газон конечно у них жесть
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Так это и хозяевам бы помешало тоже.
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Получается, ворота надо на домкраты ставить и в перекладину пузырьковый уровень встраивать.
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У них не меняются воротами в перерыве??
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Ответ Гиперактивный осьминог
Комментарий удален пользователем
Он зоркий, издалека видит. Если что, идет проверять)
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