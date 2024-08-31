Тренер «Шепши» заметил, что ворота «Оцелула» ниже, чем должны быть. Их пришлось откапывать, начало матча чемпионата Румынии отложили на несколько минут

В Румынии отложили старт матча, чтобы поднять ворота до нужной высоты.

Тренер « » Бернд Шторк перед матчем чемпионата Румынии обнаружил, что перекладина ворот на стадионе « » не соответствует требуемой высоте. Проверка показала, что Шторк оказался прав.

Расстояние от линии до перекладины должно составлять 2,44 метра – ни одни из ворот не соответствовали указанному значению. С одной стороны, высота была 2,41 метра, а с другой – 2,38 метра. Представители «Оцелула», чтобы избежать технического поражения, начали откапывать ворота.

«Бернд Шторк сказал мне, что был в Греции, где случались подобные ситуации, и что он может определить это. Если он может дотронуться до перекладины рукой, значит, она слишком низкая. Ворота не удалось просто поднять, пришлось уплотнять линию.

Это вопрос 1-2 сантиметров. Проблемы были на обоих воротах: те, которые сейчас ремонтируют, имели высоту 2,38 метра, а другие – 2,41 метра. Другие ворота удалось поднять, там нужно было всего 3 сантиметра», – рассказал репортер Digi Sport, находившийся на месте.

Примерно за 8 минут до начала матча, официальные лица и сотрудники «Оцелула» сумели поднять уровень ворот, и арбитр смог начать игру с небольшой задержкой. Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Фото: твиттер Эмануэля Рошу