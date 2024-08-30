Семшов о будущем Дзюбы: «Порох в пороховницах у Артема еще есть. «Химки» – идеальный вариант продолжения карьеры»

Теги Химки Артем Дзюба Игорь Семшов премьер-лига Россия возможные трансферы Футбол

Игорь Семшов высказался о будущем Артема Дзюбы.

36-летний нападающий является свободным агентом. Его последним клубом был «Локомотив». 

– Все зависит от желания Дзюбы. У Артема еще есть порох в пороховницах. Чем дольше Дзюба без команды, тем меньше желания у него будет играть. В ближайший месяц он должен определиться, что ему делать.

Дзюба еще способен играть в клубах РПЛ?

– Да, но многое зависит от того, какая это будет команда.

– Ходили разговоры о «Химках».

– Этому клубу Артем точно поможет, «Химки» – удобный вариант, там собраны хорошие футболисты. «Химки» были бы для Дзюбы идеальным вариантом продолжения карьеры, – сказал бывший игрок сборной России. 

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12 комментариев
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Порох в пороховницах и ягоды в ягодицах
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Ответ Павел павел
Порох в пороховницах и ягоды в ягодицах
И руки в руковицах
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В Химках уже есть немолодой форвард-столб. Заболотный. Второй такой же это перебор.
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Если в 36 никуда не берут, надо заканчивать. Ничего зазорного, самый возраст.
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Тогда нападение Химок совсем остолбенеет 🤣
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Ответ Павел павел
Порох в пороховницах и ягоды в ягодицах
Для лавки ему хватит одних ягодиц.)
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Рукастый парень такой может помочь несомненно
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Порох может быть и есть, одна проблема мокрый)
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Почему Химки должны весь хлам скупать с ох... шими зарплатами ?
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судя по последним его матчам там скорее не порох в пороховницах а песок в песочнице...
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