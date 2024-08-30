Семшов о будущем Дзюбы: «Порох в пороховницах у Артема еще есть. «Химки» – идеальный вариант продолжения карьеры»
Игорь Семшов высказался о будущем Артема Дзюбы.
36-летний нападающий является свободным агентом. Его последним клубом был «Локомотив».
– Все зависит от желания Дзюбы. У Артема еще есть порох в пороховницах. Чем дольше Дзюба без команды, тем меньше желания у него будет играть. В ближайший месяц он должен определиться, что ему делать.
– Дзюба еще способен играть в клубах РПЛ?
– Да, но многое зависит от того, какая это будет команда.
– Ходили разговоры о «Химках».
– Этому клубу Артем точно поможет, «Химки» – удобный вариант, там собраны хорошие футболисты. «Химки» были бы для Дзюбы идеальным вариантом продолжения карьеры, – сказал бывший игрок сборной России.