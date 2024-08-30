Винисиус забил первый гол в сезоне за «Реал» – с пенальти за руку игрока «Лас-Пальмаса»

Винисиус Жуниор забил первый гол в сезоне.

«Реал» играет с « » в 3-м туре (1:1, второй тайм).

На 67-й минуте арбитр Матео Бускетс назначил пенальти в пользу мадридской команды – перенаправлял мяч в сторону ворот соперника с линии вратарской, мяч попал в руку падавшему Алексу Суаресу.

Бразильский вингер « » реализовал 11-метровый, пробив в правый от себя угол ворот.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: кадр из трансляции Ziggo Sport