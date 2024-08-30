Винисиус забил первый гол в сезоне за «Реал» – с пенальти за руку игрока «Лас-Пальмаса»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Лас-Пальмас Винисиус Жуниор Матео Бускетс Феррер Алекс Суарес Арда Гюлер Футбол

Винисиус Жуниор забил первый гол в сезоне.

«Реал» играет с «Лас-Пальмасом» в 3-м туре Ла Лиги (1:1, второй тайм). 

На 67-й минуте арбитр Матео Бускетс назначил пенальти в пользу мадридской команды – Арда Гюлер перенаправлял мяч в сторону ворот соперника с линии вратарской, мяч попал в руку падавшему Алексу Суаресу.

Бразильский вингер «Реала» реализовал 11-метровый, пробив в правый от себя угол ворот. 

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

Фото: кадр из трансляции Ziggo Sport

20 комментариев
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Вновь левейший пеналь в воровской лиге Переса. Игрок падал, куда ему было руки девать? В АПЛ фиг бы поставили такой пеналь. А когда Рюдигер в спину руками толкнул игрока канареек, пенал не дали и даже повтор не показали спецом. И не смотря на это мадридские воры жиденько, по-королевски обкакались )
+60
-26
+34
И снова обсер✌🏼
+28
-9
+19
Легковесный пенальти
+22
-6
+16
Сомнительный пенальти - рука в естественном положении.
+16
-9
+7
Когда в ПСЖ на Мбаппе играли то был результат, но здесь его игнорят.
Если бы Соболева подписали, то результат не был бы хуже)))
+3
0
+3
По стопам Португальца7 идёт Вини, пенальти, и ещё раз пенальти)
+10
-8
+2
Левый пенальти
+5
-4
+1
Ответ Dark.Babysitter
Когда в ПСЖ на Мбаппе играли то был результат, но здесь его игнорят. Если бы Соболева подписали, то результат не был бы хуже)))
на Соболева хотя бы навесить можно, этот пока что только бежит красиво
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Ответ Pamir88
Вновь левейший пеналь в воровской лиге Переса. Игрок падал, куда ему было руки девать? В АПЛ фиг бы поставили такой пеналь. А когда Рюдигер в спину руками толкнул игрока канареек, пенал не дали и даже повтор не показали спецом. И не смотря на это мадридские воры жиденько, по-королевски обкакались )
Ты смотрел вообще момент или решил кинуть на вентилятор? Даже когда идешь в подкат учат убирать руки за спину. Здесь увеличение площади тела, стоял игрок Реала и к нему шел мяч, а защитник прервал.
+11
-11
0
Ответ Ничего Смешного
Ты смотрел вообще момент или решил кинуть на вентилятор? Даже когда идешь в подкат учат убирать руки за спину. Здесь увеличение площади тела, стоял игрок Реала и к нему шел мяч, а защитник прервал.
Ммм как это?
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