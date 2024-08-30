Винисиус забил первый гол в сезоне за «Реал» – с пенальти за руку игрока «Лас-Пальмаса»
Винисиус Жуниор забил первый гол в сезоне.
«Реал» играет с «Лас-Пальмасом» в 3-м туре Ла Лиги (1:1, второй тайм).
На 67-й минуте арбитр Матео Бускетс назначил пенальти в пользу мадридской команды – Арда Гюлер перенаправлял мяч в сторону ворот соперника с линии вратарской, мяч попал в руку падавшему Алексу Суаресу.
Бразильский вингер «Реала» реализовал 11-метровый, пробив в правый от себя угол ворот.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Фото: кадр из трансляции Ziggo Sport
Если бы Соболева подписали, то результат не был бы хуже)))