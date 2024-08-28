«Милан» может обменять Салемакерса на Абрахама в «Рому». Сделка состоится в случае продажи Йовича

«Рома» и «Милан» могут обменяться игроками.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, « » заинтересован в трансфере , чтобы составить конкуренцию Альваро Морате в атаке.

Клуб изучает возможность подписания нападающего в рамках обмена с «Ромой» на .

Отмечается, что обмен состоится лишь в том случае, если «Милану» удастся продать до конца трансферного окна.