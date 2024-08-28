«Милан» может обменять Салемакерса на Абрахама в «Рому». Сделка состоится в случае продажи Йовича

Теги Рома Милан серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Лука Йович Тэмми Абрахам Алексис Салемакерс Футбол

«Рома» и «Милан» могут обменяться игроками.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, «Милан» заинтересован в трансфере Тэмми Абрахама, чтобы составить конкуренцию Альваро Морате в атаке.

Клуб изучает возможность подписания нападающего в рамках обмена с «Ромой» на Алексиса Салемакерса.

Отмечается, что обмен состоится лишь в том случае, если «Милану» удастся продать Луку Йовича до конца трансферного окна.

30 комментариев
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Абрахам и Мората трепещите все воробьи на Сан-Сиро. Гринпис уже выехал.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Да что вы творите??? Абрахам поломанный напрочь, зачем??? Уже с Ориги мучаемся, который блистал в Ливерпуле! Отвратительная трансферная компания, результаты уже пожинаем на поле!
Отвратительная трансферная кампания началась с подписания физрука фонсеки
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Да что вы творите??? Абрахам поломанный напрочь, зачем??? Уже с Ориги мучаемся, который блистал в Ливерпуле! Отвратительная трансферная компания, результаты уже пожинаем на поле!
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Слили талантливого Калулу, сливаем Адли, который хоть немного креатива способен дать, взяли привозного Рояля, Павловича деревянного, теперь ещё и травмата на жирную личку. Зато оставили Ориги и Балло-Туре. Слили Мальдини, который самим нужен. Фонсека редкостный идиот!
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Ответ Иван Иванов
Зачем вообще брали Салимакерса?? Он никакой же.. А Йовича ведь бесплатно подписали на год? Зачем продлевали, что б сейчас продать?? Может поправит кто
Что значит «Зачем вообще брали»? Он в команде 5 лет уже почти. Очень сильно помог в свое время, в том числе и в чемпионском сезоне. Какие к Сало могут быть вопросы?

Просто сейчас уже хочется игрока классом выше (вряд ли это Абрахам).
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Ответ ТТД Бубнова
Отвратительная трансферная кампания началась с подписания физрука фонсеки
С увольнения Пиоли
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Ответ Cristiano Ronaldo
Мората очень даже неплох
В ударах мимо точно неплох
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Ответ Cristiano Ronaldo
Слили талантливого Калулу, сливаем Адли, который хоть немного креатива способен дать, взяли привозного Рояля, Павловича деревянного, теперь ещё и травмата на жирную личку. Зато оставили Ориги и Балло-Туре. Слили Мальдини, который самим нужен. Фонсека редкостный идиот!
Павлович очень неплох. Лишний в этом списке.
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Не реальный трансфер. Продать Йовича за 3 дня до закрытия окна это задача как дойти пешком до Антарктиды по океану без акваланга т.е. не возможно. Йович сейчас полностью нулевый. И даже по информации итальянской прессы на него нулевой спрос.
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Милан начал всякий шлак отработанный собирать, как в десятые. Ни к чему хорошему это не приведёт.
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В Милане паника?
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Роме лучше бы защитную линию укреплять нормальными именами , а не Салемакерсами баловаться .
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Абрахам какой-то..зачем..
есть же Чемпион Ориги))
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Рома реально решила остаться с одним Довбиком?
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Судя по последним действия, владельцы Милана точно не хотят возвращения великого клуба.
Эх, времена Берлускони вспоминаются с ностальгией 😢😢😢
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Просто невменяемые люди оказались в руководстве. Те имена, которые фигурируют возле Милана это доказывает раз за разом. Начиная с физрука Фонсеки и заканчивая вот такими слухами. Они реально ЗАБРАКОВАЛИ Дэвида и хотят привезти Абрахама. Уже каждый понимает чем закончится этот сезон, физрук даже топ-4 не вытянет. Когда пойдут игры на два фронта и травмы Милан будет в кошмарном состоянии. Не удивлюсь если эти позорники ещё и Пиоли назад позовут
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Старая информация,это давно уже было известно
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О, Йович всплыл. А я и не знал что он в Милане
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Чет не понял. Йовича продлили в итоге чтобы продать?
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Ответ genrixlev
Роме лучше бы защитную линию укреплять нормальными именами , а не Салемакерсами баловаться .
Вроде как арендуют из "Ланса" Кевина Данзо.
Это об голову которого Мбаппе сломал нос на ЧЕ.
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Ответ <Inter>
Рома реально решила остаться с одним Довбиком?
Шомуродов еще есть)
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