«Милан» может обменять Салемакерса на Абрахама в «Рому». Сделка состоится в случае продажи Йовича
«Рома» и «Милан» могут обменяться игроками.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, «Милан» заинтересован в трансфере Тэмми Абрахама, чтобы составить конкуренцию Альваро Морате в атаке.
Клуб изучает возможность подписания нападающего в рамках обмена с «Ромой» на Алексиса Салемакерса.
Отмечается, что обмен состоится лишь в том случае, если «Милану» удастся продать Луку Йовича до конца трансферного окна.
Просто сейчас уже хочется игрока классом выше (вряд ли это Абрахам).
есть же Чемпион Ориги))
Эх, времена Берлускони вспоминаются с ностальгией 😢😢😢
Это об голову которого Мбаппе сломал нос на ЧЕ.