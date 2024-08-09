Антони про новый сезон в «МЮ»: «У меня много целей, записываю их. Вы услышите мое имя в связи с голами и ассистами, будьте уверены»
Антони рассказал про работу над собой в преддверии нового сезона.
Так, чтобы попытаться улучшить выступления, игрок «Манчестер Юнайтед» и его партнерша Розилен придумали записывать его цели на сезон.
«У меня много целей, некоторые я записываю для себя, многие из них касаются нового сезона. Я не так давно этим занимаюсь, но в этом сезоне буду делать это гораздо чаще. Нужно будет делать это перед каждой игрой.
Всегда пишу на бумаге у себя дома. Обычно я беру записи с собой, но если оставляю их дома, то всегда прошу жену прислать мне их фотографию.
Есть много вещей, которые я подробно записываю: сколько ударов я должен сделать за матч, то, что я не могу потерять мяч, что мне нужно забивать голы и делать результативные передачи, успешно осуществлять пасы и дриблинг, а также играть в защите и работать над правой ногой. У меня много целей.
Будьте уверены, вы услышите имя Антони в связи с голами и результативными передачами», – сказал вингер «Манчестер Юнайтед».
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