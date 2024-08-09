Антони про новый сезон в «МЮ»: «У меня много целей, записываю их. Вы услышите мое имя в связи с голами и ассистами, будьте уверены»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Футбол

Антони рассказал про работу над собой в преддверии нового сезона.

Так, чтобы попытаться улучшить выступления, игрок «Манчестер Юнайтед» и его партнерша Розилен придумали записывать его цели на сезон.

«У меня много целей, некоторые я записываю для себя, многие из них касаются нового сезона. Я не так давно этим занимаюсь, но в этом сезоне буду делать это гораздо чаще. Нужно будет делать это перед каждой игрой.

Всегда пишу на бумаге у себя дома. Обычно я беру записи с собой, но если оставляю их дома, то всегда прошу жену прислать мне их фотографию.

Есть много вещей, которые я подробно записываю: сколько ударов я должен сделать за матч, то, что я не могу потерять мяч, что мне нужно забивать голы и делать результативные передачи, успешно осуществлять пасы и дриблинг, а также играть в защите и работать над правой ногой. У меня много целей.

Будьте уверены, вы услышите имя Антони в связи с голами и результативными передачами», – сказал вингер «Манчестер Юнайтед».

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39 комментариев
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Ответ Answer1
Так говорит же, на бумажке записывает напоминалку, что надо годы забивать, ассисты раздавать, мяч не терять. В прошлом сезоне бумажек - напоминалок не было, вот и забывал зачем он на поле выходит, приходилось импровизировать спиннеры крутить.
Так там и было написано "спиннеры крутить" 😄
1. Бегит
2. Спиннеры крутит
3. Пресс качат
4. Анжумания
+27
0
+27
А что должно было поменяться? Какой-то новый подход к тренировкам применил, тактически продвинулся в понимании игры, поработал над ударом, ускорением, точностью передач? Или просто новую мотивирующую цитатку в бразильском ВКонтакте увидел? Что-то мне подсказывает, что второй вариант 🤔
+27
-1
+26
Ответ maximkamraz
А что должно было поменяться? Какой-то новый подход к тренировкам применил, тактически продвинулся в понимании игры, поработал над ударом, ускорением, точностью передач? Или просто новую мотивирующую цитатку в бразильском ВКонтакте увидел? Что-то мне подсказывает, что второй вариант 🤔
Так говорит же, на бумажке записывает напоминалку, что надо годы забивать, ассисты раздавать, мяч не терять. В прошлом сезоне бумажек - напоминалок не было, вот и забывал зачем он на поле выходит, приходилось импровизировать спиннеры крутить.
+7
0
+7
Ответ maximkamraz
Я думал, это только на женщин действует. Там ещё в конце последний пункт всегда - самый важный: "Найди оленя, который тебе всё это оплатит". Теперь и для мужчин такое придумали? 🤔
Ну так Антони и нашел Тен Хага)
+3
-1
+2
Он на Ютубчике инфоцыган насмотрелся, типа "визуализация") как там рассказывают типа мечтаешь о крутой тачке, доме - повесить везде картинки и визуализируй и всё будет)
+3
-1
+2
Забаньте меня на трое суток, ибо педератор ногомячистого раздела является поклонником МЮ, а значит пассивным передастом
+8
-6
+2
Антони истинный игрок Тен Хага. Больше слов - меньше дела
+3
-2
+1
Ответ Только Крылья
Анжуманя! Как можно быть таким неграмотным!?)
Сорян 😄
0
0
0
Ответ Евгений Сидоров
Личный фотограф на низком старте полагаю)) Игрушка Соника тоже))
Фотограф настоящий профессионал. Это столько матчей быть в полной готовности, не растерять бдительность и сделать потрясающие снимки празднования гола Антони. Причем одного. Вот это выдержка, не зря получает деньги за свой хлеб.
+2
-2
0
Ответ maximkamraz
Так там и было написано "спиннеры крутить" 😄 1. Бегит 2. Спиннеры крутит 3. Пресс качат 4. Анжумания
ля чел))) когда я дочитал до 4го пункта 😂😂 я растекся как желе
0
0
0
Ответ maximkamraz
Так там и было написано "спиннеры крутить" 😄 1. Бегит 2. Спиннеры крутит 3. Пресс качат 4. Анжумания
ля чел))) когда я дочитал до 4го пункта 😂😂 я растекся как желе
0
0
0
Ответ maximkamraz
Так там и было написано "спиннеры крутить" 😄 1. Бегит 2. Спиннеры крутит 3. Пресс качат 4. Анжумания
ля чел))) когда я дочитал до 4го пункта 😂😂 я растекся как желе
0
0
0
Ответ maximkamraz
Так там и было написано "спиннеры крутить" 😄 1. Бегит 2. Спиннеры крутит 3. Пресс качат 4. Анжумания
ля чел))) когда я дочитал до 4го пункта 😂😂 я растекся как желе
0
0
0
Ответ maximkamraz
Так там и было написано "спиннеры крутить" 😄 1. Бегит 2. Спиннеры крутит 3. Пресс качат 4. Анжумания
ля чел))) когда я дочитал до 4го пункта 😂😂 я растекся как желе
0
0
0
Ответ maximkamraz
Так там и было написано "спиннеры крутить" 😄 1. Бегит 2. Спиннеры крутит 3. Пресс качат 4. Анжумания
ля чел))) когда я дочитал до 4го пункта 😂😂 я растекся как желе
0
0
0
Ответ maximkamraz
Так там и было написано "спиннеры крутить" 😄 1. Бегит 2. Спиннеры крутит 3. Пресс качат 4. Анжумания
ля чел))) когда я дочитал до 4го пункта 😂😂 я растекся как желе
0
0
0
Ответ maximkamraz
Так там и было написано "спиннеры крутить" 😄 1. Бегит 2. Спиннеры крутит 3. Пресс качат 4. Анжумания
ля чел))) когда я дочитал до 4го пункта 😂😂 я растекся как желе
0
0
0
Ответ maximkamraz
Так там и было написано "спиннеры крутить" 😄 1. Бегит 2. Спиннеры крутит 3. Пресс качат 4. Анжумания
ля чел))) когда я дочитал до 4го пункта 😂😂 я растекся как желе
0
0
0
Ответ maximkamraz
Я думал, это только на женщин действует. Там ещё в конце последний пункт всегда - самый важный: "Найди оленя, который тебе всё это оплатит". Теперь и для мужчин такое придумали? 🤔
Ну хз, по-моему на подростков это тоже действует) я был как-то на их тренинге, в отеле проводился, там куча школоты и студентов было) в зале в толпе сидел какой-то их засланный типок и постоянно начинал аплодировать после речей выступающих, и все подхватывали)
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Ответ red hikkikomori
Ну хз, по-моему на подростков это тоже действует) я был как-то на их тренинге, в отеле проводился, там куча школоты и студентов было) в зале в толпе сидел какой-то их засланный типок и постоянно начинал аплодировать после речей выступающих, и все подхватывали)
Будущие триллиардеры. Завидуем молча 😄
0
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Ответ Answer1
Ну так Антони и нашел Тен Хага)
😄
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Ответ maximkamraz
Так там и было написано "спиннеры крутить" 😄 1. Бегит 2. Спиннеры крутит 3. Пресс качат 4. Анжумания
Анжуманя! Как можно быть таким неграмотным!?)
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🤣🤣🤣
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Онана начнет рисковать, этот забивать, а гонять их будет лысый. Кайф
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такое себе самовнушение, время идет, но ничего ведь не поменялось, он как был бестолковым игроком, так и остался
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упоминания в связи с отсутствием голов считаются?
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Так мы и так слушим твое имя в связи с голами и ассистами, точнее, их отсутствием
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Фотографа для голов продлил еще на год видимо :))
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Нахватался инфоцыганских штучек у главного тренера
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Услышим не новости про голы, а одну новость за сезон. Если он конечно сможет и один гол забить😀
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