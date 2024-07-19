Эрик тен Хаг: «МЮ» не выигрывал трофеи 6 лет до нашего прихода – это про качество игроков. Наш состав по глубине уступает другим ведущим клубам АПЛ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил о нехватке глубины состава «Ман Юнайтед» на фоне конкурентов.

В прошлом сезоне АПЛ манкунианцы заняли восьмое место в турнирной таблице.

«Мы не единственная команда, которая испытывала сложности с травмами [в прошлом сезоне]. То же самое было и в других клубах.

В прошлом сезоне у нас были постоянные травмы игроков на одних и тех же позициях, все – среди игроков обороны. В какой-то момент у нас почти не осталось защитников.

Когда мы пришли в клуб, «Манчестер Юнайтед» не выигрывал трофеев в течение шести лет.

И так произошло не потому, что у них не было хороших тренеров. Это говорит о составе и качестве футболистов. Я это понимал. У нас были футболисты с долгосрочными контрактами.

Мы находились и все еще находимся в этом процессе [строительства команды]. Если сравнить наш состав с другими ведущими клубами АПЛ, то, безусловно, мы немного уступаем в плане глубины состава.

Именно поэтому нам было так трудно справиться с этими травмами», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в интервью Algemeen Dagblad.

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73 комментария
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Не того лысого называют шарлатаном
+60
-10
+50
Очень некрасиво конечно о своих игроках так говорить
+36
-8
+28
Ответ Bars Rubin
Очень некрасиво конечно о своих игроках так говорить
Он никого конкретного не назвал, так что пускай сами думают кто среди них "некачественный" и доказывают обратное. А такие есть.
+27
-5
+22
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Красиво вывел на чистую воду пропущенной предсезонкой, отказами выходить на замену и и истеричным интервью?

Красиво это если бы после 18 мячей в АПЛ где его воспринимали как лидера он бы вышел и сказал эти слова (без оскорбления Руни и других его бывших товарищей). А когда человек просто саботирует тренировочный процесс и месяцами игнорирует команду это выглядит жалко. Когда МЮ побеждает своего конкурента ТТХ в одни ворота, а он отказывается выйти на замену в этом тоже никакой красоты нет, это непрофессионально и такое только персофаны могут отмазывать. Это тоже самое как тут Месси пытались отмазать за отлёт в Саудовскую Аравию вместо тренировки.

А когда провалив полгода в попытках сбежать из МЮ, идёшь на интервью и оскорбляешь своих бывших партнёров, то красоты в этом нет. Это выглядит просто как жалкая попытка оправдаться за слабую игру и неадекватное поведение. Все плохие, один я тащил.

Проблема с инфраструктурой МЮ тянется уже больше 10 лет. Это все знали задолго до Роналду. Он сказал очевидное, но посыл этого интервью был далеко не в этом. Тут же начали это подхватывать. В реальности сколько трофеев у Роналду после ухода из МЮ? 0. Вот и ответ. Тен Хаг может оказаться хоть 500 раз физруком и худшим тренером мира, только в ситуации с Роналду он прав на все сто. Как и в ситуации с Де Хеа. И это отрицать может только человек, влюбленный в эпоху Роналду.

Вот Тен Хаг самодур и плохой тренер. Почему Де Хеа и Роналду никому не нужны в Европе? )
+24
-3
+21
Ответ Denis Smerkalov
И сколько с 2017 года лет прошло?)))
2022 - 2017 = 5
+22
-2
+20
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Пожинаем ? А что мешало Криштианику нормально играть ? Пожинайте два трофея, которых 7 лет не было
+28
-12
+16
Ну хоть бы готовился, ей богу
Не шесть, а пять - ЛЕ в 2017
+15
-6
+9
Ответ Hesen Nuriyev
с приходом Зиркзе, Йоро и Угарте МЮ будет основным фаворитом на победу в АПЛ.. надеюсь на возрождение великой команды
Не, основным фаворитом он не будет даже в случае прихода Месси, Зидана и Родри
Выше, чем в прошлом году - возможно
+8
-1
+7
Ответ Under
Ну хоть бы готовился, ей богу Не шесть, а пять - ЛЕ в 2017
И сколько с 2017 года лет прошло?)))
+10
-4
+6
Ответ MobilAP
Тогда может 7, раз в 2017?
до нашего Прихода
+5
0
+5
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Странно что с тех пор у МЮ есть трофей с супер плохим тренером составом и бассейном а у Роналду с лучшими в лиге партнерами нет!
+6
-2
+4
Ну 18 летний Йоро за 65 млн евро, который не хотел играть в МЮ поможет с трофеями.
+7
-3
+4
Ответ Блуждающий странник
Красиво вывел на чистую воду пропущенной предсезонкой, отказами выходить на замену и и истеричным интервью? Красиво это если бы после 18 мячей в АПЛ где его воспринимали как лидера он бы вышел и сказал эти слова (без оскорбления Руни и других его бывших товарищей). А когда человек просто саботирует тренировочный процесс и месяцами игнорирует команду это выглядит жалко. Когда МЮ побеждает своего конкурента ТТХ в одни ворота, а он отказывается выйти на замену в этом тоже никакой красоты нет, это непрофессионально и такое только персофаны могут отмазывать. Это тоже самое как тут Месси пытались отмазать за отлёт в Саудовскую Аравию вместо тренировки. А когда провалив полгода в попытках сбежать из МЮ, идёшь на интервью и оскорбляешь своих бывших партнёров, то красоты в этом нет. Это выглядит просто как жалкая попытка оправдаться за слабую игру и неадекватное поведение. Все плохие, один я тащил. Проблема с инфраструктурой МЮ тянется уже больше 10 лет. Это все знали задолго до Роналду. Он сказал очевидное, но посыл этого интервью был далеко не в этом. Тут же начали это подхватывать. В реальности сколько трофеев у Роналду после ухода из МЮ? 0. Вот и ответ. Тен Хаг может оказаться хоть 500 раз физруком и худшим тренером мира, только в ситуации с Роналду он прав на все сто. Как и в ситуации с Де Хеа. И это отрицать может только человек, влюбленный в эпоху Роналду. Вот Тен Хаг самодур и плохой тренер. Почему Де Хеа и Роналду никому не нужны в Европе? )
Как же я ору с клубничной паствы с их "Криш был плав" 🤣 у них своя реальность, как и у Криша сейчас, он тоже в своих фантазиях ведь тащер и лидер сборной 🤣
+6
-2
+4
Ну вот этим летом прям хорошее настроение. Главные трансферы - это не Зиркзее, не Йорро и даже не Угарте с Де Лигтом, коль придут. Лучшие трансферы - это Рэтклифф, Брейлсфорд, Беррада, Эшуорт и Уилкокс. Надеюсь, этого удостоятся и О’Дрисколл, Ван Нистелрой и Хаке.

Теперь бы пассажиров выкинуть. Марсьяля уже нет, Камбвалу хорошо продали, старичка Варана убрали, теперь черёд за Каземиро. Мактоминей вроде тоже арривидерчи. Надо бы и Биссаку с Антони и Рэшфордом выкинуть, но спиннер и депутат даром никому не сдались.
+5
-1
+4
Ответ Yerkebulan
В чем феномен тен Хага? Я болею за МЮ 24 года, такого обожания к нему среди болел,даже у САФА не было. Даже тут на спортсе его поддерживают, про манютд.оне я молчу, там уже клиника. Лозунги вроде а кто кроме тен Хага. Как будто на их идоле свет клином сошелся. Такого карт-бланша не было ни у одного тренера, купили всех кого он просил (кроме Френки Де Йонга). За два года игры как не было так и нет. Во что играет Тен не понятно. После трусливого поражения 0-4 от Брайтона, в 22 году, сменил свой гегенпрессинг на автобус покупкой Каземиро. По факту лысый-очень средний тренер, я очень сомневаюсь в том, что он добьется чего либо. За 2 года можно пересчитать по пальцам хорошие игры. Чел занял 8(!) место и все равно получил новый контракт и опять на коне вещает свои пафосные интервью
Купить Каземиро Тен Хаг не просил, ему его привезли под конец окна, потому что Глейзерам нужен был звездный трансфер)))
+5
-2
+3
Ответ Bars Rubin
Очень некрасиво конечно о своих игроках так говорить
А где он говорит о своих игроках? Он говорил о том шлаке, что был в "МЮ" в бестрофейные годы. И в чём он не прав?
+11
-8
+3
чем дальше, тем больше неприятия вызывает этот шарлатан. Уже оставили на следующий сезон, сколько можно вспоминать про эти кубки при рекордно низком месте в чемпионате и вылете из лч? Ни одного момента не упускает, чтобы себя любимого расхвалить
+4
-1
+3
Ответ Under
2022 - 2017 = 5
Может он имеет в виду что взяли трофей в 2023, а до этого их 6 лет не было.
+3
0
+3
Сам набрал неликвид и загнал их на тренировках, а теперь сетует на состав
+2
0
+2
Ответ Yerkebulan
В чем феномен тен Хага? Я болею за МЮ 24 года, такого обожания к нему среди болел,даже у САФА не было. Даже тут на спортсе его поддерживают, про манютд.оне я молчу, там уже клиника. Лозунги вроде а кто кроме тен Хага. Как будто на их идоле свет клином сошелся. Такого карт-бланша не было ни у одного тренера, купили всех кого он просил (кроме Френки Де Йонга). За два года игры как не было так и нет. Во что играет Тен не понятно. После трусливого поражения 0-4 от Брайтона, в 22 году, сменил свой гегенпрессинг на автобус покупкой Каземиро. По факту лысый-очень средний тренер, я очень сомневаюсь в том, что он добьется чего либо. За 2 года можно пересчитать по пальцам хорошие игры. Чел занял 8(!) место и все равно получил новый контракт и опять на коне вещает свои пафосные интервью
Наконец-то адекватное мнение
+4
-2
+2
У него виноваты кто угодно, только не он сам.Удобно.)
+4
-2
+2
нормально подстелил)
+2
0
+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Зато игра при Сульшере была! Обыгрывали прямых конкурентов, тот же МС, в ЛЧ ПСЖ проходили! И никогда не влетали так позорно, как в прошлом сезоне топам, середнякам и аутсайдерам. Даже с автобусом Моура, зацепили ЛЕ, Суперкубок Англии и Кубок Английской Лиги. Завершить сезон на восьмом месте, с отрицательной разницей, это было чем-то невообразимым для МЮ, до твоего прихода!
Какая игра при Сульшере, о чем речь вообще? Такие же матчи выдавал, где игроки на классе давали результат. Уволили с 7 места и после поражения от Уотфорда 1:4. Это не так позорно?

Тен Хаг буквально идет по результатам Сульшера 1 в 1: забивает поменьше, но процент побед даже выше – 57 против 54. Конечно, его должны были увольнять, если не верят в него, но Сульшер не был лучше.
+2
0
+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Зато игра при Сульшере была! Обыгрывали прямых конкурентов, тот же МС, в ЛЧ ПСЖ проходили! И никогда не влетали так позорно, как в прошлом сезоне топам, середнякам и аутсайдерам. Даже с автобусом Моура, зацепили ЛЕ, Суперкубок Англии и Кубок Английской Лиги. Завершить сезон на восьмом месте, с отрицательной разницей, это было чем-то невообразимым для МЮ, до твоего прихода!
А какой футболист стал причиной того, что Сульшера уволили?
+1
0
+1
Тен Хаг просто не знает что и как надо делать чтобы прийти к успеху в апл

Титулы берут только те кто знает
+2
-1
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Зато игра при Сульшере была! Обыгрывали прямых конкурентов, тот же МС, в ЛЧ ПСЖ проходили! И никогда не влетали так позорно, как в прошлом сезоне топам, середнякам и аутсайдерам. Даже с автобусом Моура, зацепили ЛЕ, Суперкубок Англии и Кубок Английской Лиги. Завершить сезон на восьмом месте, с отрицательной разницей, это было чем-то невообразимым для МЮ, до твоего прихода!
Уже дожили до того что Сульшер стал крутым тренером. А чего он тогда без работы до сих пор ?
+3
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Ответ Невский баклан
Если с МС не случится ничего плохого, фаворит в АПЛ только один, остальные одни из претендентов.
Точно подмечено
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Ответ CyberUnited
Может он имеет в виду что взяли трофей в 2023, а до этого их 6 лет не было.
When we started here, United hadn’t won a trophy for six years
Да вряд ли он под стартом целый сезон имел в виду
Учитывая, что он в клубе не 20 лет, а два года
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0
Ответ Under
When we started here, United hadn’t won a trophy for six years Да вряд ли он под стартом целый сезон имел в виду Учитывая, что он в клубе не 20 лет, а два года
Ну первый сезон можно считать стартом, смотря как рассуждать. хз
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Ответ PIT-BUL
Он тебе в телегу сам написал? 🤣
SARCASM
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