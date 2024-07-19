Эрик тен Хаг: «МЮ» не выигрывал трофеи 6 лет до нашего прихода – это про качество игроков. Наш состав по глубине уступает другим ведущим клубам АПЛ»

Эрик тен Хаг заявил о нехватке глубины состава «Ман Юнайтед» на фоне конкурентов.

В прошлом сезоне манкунианцы заняли восьмое место в турнирной таблице.

«Мы не единственная команда, которая испытывала сложности с травмами [в прошлом сезоне]. То же самое было и в других клубах.

В прошлом сезоне у нас были постоянные травмы игроков на одних и тех же позициях, все – среди игроков обороны. В какой-то момент у нас почти не осталось защитников.

Когда мы пришли в клуб, «Манчестер Юнайтед» не выигрывал трофеев в течение шести лет.

И так произошло не потому, что у них не было хороших тренеров. Это говорит о составе и качестве футболистов. Я это понимал. У нас были футболисты с долгосрочными контрактами.

Мы находились и все еще находимся в этом процессе [строительства команды]. Если сравнить наш состав с другими ведущими клубами АПЛ, то, безусловно, мы немного уступаем в плане глубины состава.

Именно поэтому нам было так трудно справиться с этими травмами», – сказал главный тренер « » в интервью Algemeen Dagblad.

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