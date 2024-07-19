Эрик тен Хаг: «МЮ» не выигрывал трофеи 6 лет до нашего прихода – это про качество игроков. Наш состав по глубине уступает другим ведущим клубам АПЛ»
Эрик тен Хаг заявил о нехватке глубины состава «Ман Юнайтед» на фоне конкурентов.
В прошлом сезоне АПЛ манкунианцы заняли восьмое место в турнирной таблице.
«Мы не единственная команда, которая испытывала сложности с травмами [в прошлом сезоне]. То же самое было и в других клубах.
В прошлом сезоне у нас были постоянные травмы игроков на одних и тех же позициях, все – среди игроков обороны. В какой-то момент у нас почти не осталось защитников.
Когда мы пришли в клуб, «Манчестер Юнайтед» не выигрывал трофеев в течение шести лет.
И так произошло не потому, что у них не было хороших тренеров. Это говорит о составе и качестве футболистов. Я это понимал. У нас были футболисты с долгосрочными контрактами.
Мы находились и все еще находимся в этом процессе [строительства команды]. Если сравнить наш состав с другими ведущими клубами АПЛ, то, безусловно, мы немного уступаем в плане глубины состава.
Именно поэтому нам было так трудно справиться с этими травмами», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в интервью Algemeen Dagblad.
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Красиво это если бы после 18 мячей в АПЛ где его воспринимали как лидера он бы вышел и сказал эти слова (без оскорбления Руни и других его бывших товарищей). А когда человек просто саботирует тренировочный процесс и месяцами игнорирует команду это выглядит жалко. Когда МЮ побеждает своего конкурента ТТХ в одни ворота, а он отказывается выйти на замену в этом тоже никакой красоты нет, это непрофессионально и такое только персофаны могут отмазывать. Это тоже самое как тут Месси пытались отмазать за отлёт в Саудовскую Аравию вместо тренировки.
А когда провалив полгода в попытках сбежать из МЮ, идёшь на интервью и оскорбляешь своих бывших партнёров, то красоты в этом нет. Это выглядит просто как жалкая попытка оправдаться за слабую игру и неадекватное поведение. Все плохие, один я тащил.
Проблема с инфраструктурой МЮ тянется уже больше 10 лет. Это все знали задолго до Роналду. Он сказал очевидное, но посыл этого интервью был далеко не в этом. Тут же начали это подхватывать. В реальности сколько трофеев у Роналду после ухода из МЮ? 0. Вот и ответ. Тен Хаг может оказаться хоть 500 раз физруком и худшим тренером мира, только в ситуации с Роналду он прав на все сто. Как и в ситуации с Де Хеа. И это отрицать может только человек, влюбленный в эпоху Роналду.
Вот Тен Хаг самодур и плохой тренер. Почему Де Хеа и Роналду никому не нужны в Европе? )
Не шесть, а пять - ЛЕ в 2017
Выше, чем в прошлом году - возможно
Теперь бы пассажиров выкинуть. Марсьяля уже нет, Камбвалу хорошо продали, старичка Варана убрали, теперь черёд за Каземиро. Мактоминей вроде тоже арривидерчи. Надо бы и Биссаку с Антони и Рэшфордом выкинуть, но спиннер и депутат даром никому не сдались.
Тен Хаг буквально идет по результатам Сульшера 1 в 1: забивает поменьше, но процент побед даже выше – 57 против 54. Конечно, его должны были увольнять, если не верят в него, но Сульшер не был лучше.
Титулы берут только те кто знает
Да вряд ли он под стартом целый сезон имел в виду
Учитывая, что он в клубе не 20 лет, а два года